Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy

Un ciudadano boliviano de 40 años, que se encontraba prófugo en una causa por narcotráfico internacional, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras un operativo de la Policía Federal Argentina. El hombre era buscado por intentar enviar cocaína a Australia oculta en objetos vinculados a la Selección Argentina.

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La investigación, llevada adelante por la División Búsqueda de Prófugos del Departamento Federal de Investigaciones, permitió reconstruir los movimientos del sospechoso.

Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy - IMAGEN ILUSTRATIVA

Era traficante, fue detenido en Buenos Aires pero se ocultaba en Jujuy - IMAGEN ILUSTRATIVA

Según fuentes policiales, una pista clave indicó que el acusado había permanecido oculto durante varios días en la provincia de Jujuy, lo que reactivó las tareas de inteligencia para dar con su paradero.

A partir del análisis de comunicaciones, los agentes detectaron que el prófugo planeaba regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires en un micro de larga distancia, lo que permitió montar un operativo de vigilancia.

Detención en plena vía pública

El arresto se concretó cuando el hombre fue interceptado mientras caminaba por la Avenida General Paz, uno de los principales accesos a la capital.

En su poder llevaba cinco charangos —instrumentos típicos del norte argentino— y documentación que ahora será analizada por los investigadores en el marco de la causa.

El antecedente: droga oculta en objetos de la Selección

El caso se originó en el operativo conocido como “Canguro Blanco”, cuando un perro detector de la Aduana descubrió 1,718 kilogramos de cocaína ocultos en una encomienda enviada desde el barrio porteño de Belgrano hacia Australia.

La droga estaba disimulada entre prendas deportivas y dentro de un redoblante con insignias de la AFA y la figura de Lionel Messi, lo que evidenció una modalidad sofisticada de ocultamiento.

De la fuga a la captura

En el momento de los allanamientos ordenados por el juez Marcelo Aguinsky, el sospechoso logró escapar, lo que dio inicio a su condición de prófugo.

Sin embargo, su paso por Jujuy permitió a los investigadores retomar el rastro y avanzar con su localización hasta lograr la detención en Buenos Aires.

A disposición de la Justicia

Tras su captura, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, acusado de infracción al Código Aduanero.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar posibles conexiones con otras maniobras de narcotráfico internacional.