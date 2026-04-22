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22 de abril de 2026 - 14:06
Jujuy.

Elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy: propuestas y ejes de la lista Celeste y Blanca

Las elecciones se realizarán este viernes de 8 a 18. Se elegirán representantes para el Consejo de la Magistratura y otros órganos internos

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Colegio de Abogados
Elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy: propuestas y ejes de la lista Celeste y Blanca

Elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy: propuestas y ejes de la lista Celeste y Blanca

El Colegio de Abogados de Jujuy se encamina a una nueva jornada de elecciones que definirá representantes en distintos órganos clave. Entre ellos, el Consejo de la Magistratura aparece como el espacio central por su incidencia directa en el funcionamiento del Poder Judicial.

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En este contexto, Daniel Lemir, candidato de la lista Celeste y Blanca N°2, explicó el alcance de la elección y detalló los ejes de su propuesta.

“Se eligen cargos para el Consejo de la Magistratura, pero también otras categorías como la Comisión de Jóvenes Abogados y parte del Consejo Directivo”, indicó.

Cómo y cuándo se vota

La votación se realizará este viernes, de 8 a 18 horas, con padrones diferenciados según cada categoría. Lemir remarcó la importancia de la participación de los matriculados.

“Invitamos a todos los colegas a participar, porque es una elección trascendental que excede el ámbito del Colegio de Abogados” “Invitamos a todos los colegas a participar, porque es una elección trascendental que excede el ámbito del Colegio de Abogados”

El peso del Consejo de la Magistratura

El candidato subrayó el rol institucional del organismo y su influencia en la designación de funcionarios judiciales.

“El Consejo de la Magistratura es un órgano autónomo que tiene como función la selección, la disciplina y la remoción de jueces, fiscales y defensores” “El Consejo de la Magistratura es un órgano autónomo que tiene como función la selección, la disciplina y la remoción de jueces, fiscales y defensores”

En ese sentido, sostuvo que las decisiones que allí se tomen impactan en la confianza social en la Justicia.

Transparencia y límites a la discrecionalidad

Uno de los principales ejes de campaña de la lista Celeste y Blanca apunta a mejorar los mecanismos de selección de magistrados.

“Nosotros planteamos limitar la discrecionalidad política, aumentar la transparencia y respetar el orden de mérito”, afirmó Lemir.

Según explicó, estos criterios buscan garantizar procesos más claros y objetivos dentro del Consejo.

Embed - DANIEL LEMIR - Lista celeste y blanca Colegio de Abogados

Un contrapeso dentro del organismo

Lemir también hizo referencia a la composición actual del Consejo de la Magistratura y al rol que pueden cumplir los abogados.

“Como representantes de los abogados, tenemos la posibilidad de ser un verdadero contrapeso frente a las mayorías que ya están establecidas”, sostuvo.

El candidato señaló que la integración del organismo incluye distintos sectores del poder, lo que vuelve clave la participación independiente.

La mirada sobre el ejercicio profesional

Otro de los puntos que remarcó tiene que ver con la valoración del trabajo cotidiano de los abogados litigantes.

“Hay una diferencia entre el abogado que litiga todos los días y el que está dentro del Poder Judicial”, expresó.

En esa línea, agregó: “La evaluación de la idoneidad tiene que ser integral y contemplar también la experiencia en la litigación oral”.

Reglas claras para el funcionamiento interno

Por último, Lemir hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las normas internas del organismo una vez conformado.

“El Consejo tiene la obligación de dictar su reglamento interno, y es ahí donde hay que garantizar la mayor transparencia posible”, concluyó.

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