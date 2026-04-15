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15 de abril de 2026 - 21:23
Jujuy.

El Colegio de Abogados renueva autoridades: cuándo y qué se elige

Este mes se hacen las elecciones en el Colegio de Abogados. Ya hay listas confirmadas, entre ellas la Celeste y Blanca.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
ElColegio de Abogados renueva autoridades

El Colegio de Abogados renueva autoridades

El próximo viernes 24 de abril se harán las elecciones en el Colegio de Abogados. En estas horas se están oficializando las listas que buscarán conducir el ente que nuclea a los profesionales de toda la provincia.

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Entre esas listas está la Celeste y Blanca, liderada por Daniel Lemir y Raquel Lezana. “Se eligen tres categorías: la comisión de las autoridades de la comisión de jóvenes abogados, se renueva la mitad del Consejo directivo del Colegio de Abogados y también está, en otra categoría distinta, la elección de los dos miembros por parte del Colegio para cubrir los cargos en el Consejo de la Magistratura”, detalló Lemir.

Embed - LEMIR Y LEZAMA DE LA LISTA CELESTE Y BLANCA

Las propuestas para el Colegio de Abogados

“Vamos a bregar más que nada por la institucionalidad, que es el objetivo que tiene nuestra lista, y la verdadera representación por parte de una lista a un montón de abogados litigantes que no se encuentran representados en los distintos estamentos que tiene el sistema jurídico”, dijo Lemir.

“Creemos que en el Consejo de la Magistratura nosotros, ocupando ese cargo, podemos representar a aquellos abogados que no están en un pie de igualdad con otros funcionarios que compiten o son seleccionados en los cargos que se concursan”, Lemir.

Daniel Lemir y Raquel Lezana de la lista Celesta y Blanca para el Colegio de Abogados
Daniel Lemir y Raquel Lezana de la lista Celesta y Blanca para el Colegio de Abogados

Daniel Lemir y Raquel Lezana de la lista Celesta y Blanca para el Colegio de Abogados

Mientras que Lezama agregó que “hemos elaborado una serie de propuestas que tienden a establecer un sistema más igualitario de selección de jueces en cuanto a la participación de los abogados. Los abogados vienen en desventaja en relación a los puntajes que les vienen asignando en los concursos”.

“Nosotros queremos establecer un mayor puntaje. Porque el abogado litigante no tiene las mismas condiciones que un secretario que trabaja en tribunales. Nosotros creemos que el abogado tiene mayores costos para capacitarse, no tiene licencias, no puede dejar sus juicios”, detalló.

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