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22 de abril de 2026 - 14:07
Jujuy.

Últimas vacantes en la Escuela Profesional de Alto Comedero

La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas”

Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas”

La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

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Según se informó, todavía quedan vacantes disponibles en varias propuestas destinadas a quienes buscan capacitarse en oficios y sumar herramientas para una rápida inserción laboral.

Escuela Profesional N° 10 "Patricias Argentinas"
La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

Qué cursos siguen con vacantes en la Escuela Profesional N° 10

Entre las ofertas disponibles se encuentran:

  • Albañilería
  • Instalación y mantenimiento de equipos de climatización
  • Confeccionista a medida
  • Confeccionista en prenda de cuero
  • Tapicería
  • Instalador sanitarista
  • Peluquería
  • Elaboración de conservas de frutas y hortalizas

Los cursos se dictan en turno tarde y noche, según la propuesta, y tienen una duración de uno o dos cuatrimestres.

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Para anotarse, los interesados deben presentar:

  • Fotocopia de DNI
  • Fotocopia de CUIL
  • Partida de nacimiento actualizada
  • Título primario o secundario, según el curso
  • Carnet sanitario

Las inscripciones se realizan de manera presencial, de lunes a viernes de 14 a 22. Para más información, también se puede consultar al 388 3428506.

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