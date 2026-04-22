Últimas vacantes en la Escuela Profesional de Alto Comedero

Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

La Escuela Profesional N.º 10 “Patricias Argentinas”, ubicada en barrio Alto Comedero, continúa con las inscripciones abiertas para distintos cursos de formación profesional con salida laboral.

Según se informó, todavía quedan vacantes disponibles en varias propuestas destinadas a quienes buscan capacitarse en oficios y sumar herramientas para una rápida inserción laboral.

Escuela Profesional N° 10 "Patricias Argentinas" La Escuela Profesional N° 10 “Patricias Argentinas” de Alto Comedero mantiene abiertas las inscripciones en cursos con salida laboral.

Qué cursos siguen con vacantes en la Escuela Profesional N° 10 Entre las ofertas disponibles se encuentran:

Albañilería

Instalación y mantenimiento de equipos de climatización

Confeccionista a medida

Confeccionista en prenda de cuero

Tapicería

Instalador sanitarista

Peluquería

Elaboración de conservas de frutas y hortalizas Los cursos se dictan en turno tarde y noche, según la propuesta, y tienen una duración de uno o dos cuatrimestres. Cuáles son los requisitos para inscribirse Para anotarse, los interesados deben presentar: Fotocopia de DNI

Fotocopia de CUIL

Partida de nacimiento actualizada

Título primario o secundario, según el curso

Carnet sanitario Las inscripciones se realizan de manera presencial, de lunes a viernes de 14 a 22. Para más información, también se puede consultar al 388 3428506.

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