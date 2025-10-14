martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 09:42
Ciudad Cultural.

Realizarán la muestra de la Academia de Oficios de Jujuy

La muestra sobre la Academia de Oficios, reunirá a todos los emprendedores jujeños que cumplieron con los cursos de capacitación dictados en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Academia de Oficios: llega la Expo Formación para el Trabajo a Jujuy

Academia de Oficios: llega la Expo "Formación para el Trabajo" a Jujuy

El próximo 22 de octubre, la Ciudad Cultural será sede de la exposición “Formación para el Trabajo”, una iniciativa organizada por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia. El evento reunirá a emprendedores y participantes de los distintos cursos de la Academia de Oficios, con el objetivo de mostrar los resultados de las capacitaciones orientadas a fortalecer la empleabilidad y el autoempleo.

Academia de Oficios: llega la Expo "Formación para el Trabajo" a Jujuy
Academia de Oficios: llega la Expo

Academia de Oficios: llega la Expo "Formación para el Trabajo" a Jujuy

Espacios de capacitación y demostraciones

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los diferentes stands donde se exhibirán los trabajos realizados en los cursos de albañilería, gastronomía, electricidad y refrigeración, entre otros oficios que se dictaron de manera gratuita.

Además, la Academia de Oficios presentará un simulador de camiones de última tecnología, que permitirá conocer de cerca las nuevas propuestas de formación en maquinaria pesada, manejo de camiones y máquinas viales.

Charlas, talleres y orientación laboral

La muestra incluirá también charlas y talleres temáticos sobre Inteligencia Artificial, competencias laborales, armado de currículum, emprendedurismo y orientación para el empleo, destinados a fortalecer las herramientas de inserción laboral de los participantes.

Otros servicios y trámites

Durante el evento, distintos organismos provinciales como el Registro Civil y la Policía de la Provincia brindarán servicios de atención al público, permitiendo realizar trámites como la emisión de DNI, planillas prontuariales y gestiones registrales.

