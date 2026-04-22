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22 de abril de 2026 - 15:48
Jujuy.

La Unión Industrial de Jujuy inicia el ciclo 2026 de "Producción en Foco"

Con la presentación de indicadores industriales, la Unión Industrial de Jujuy inicia el ciclo 2026 de “Producción en Foco”.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Producción en Foco (Archivo)

"Producción en Foco" (Archivo)

La Unión Industrial de Jujuy arranca con el primer encuentro del ciclo Producción en Foco 2026, un espacio de diálogo estratégico sobre el presente y futuro de la industria en la provincia para el presente año.

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El ciclo está destinado a empresarios, emprendedores, funcionarios, profesionales, estudiantes y actores del ecosistema productivo. En esta edición, el eje estará puesto en el análisis del contexto actual de la industria jujeña.

Los organizadores destacaron que en esta primera jornada se presentará el Índice de Producción y Estructura Industrial y Minera de Jujuy (IPEIM-Juy), una herramienta clave para el seguimiento de la actividad productiva.

Segundo conversatorio del ciclo "Producción en Foco"
"Producci&oacute;n en Foco" de la Uni&oacute;n Industrial de Jujuy (Archivo)

"Producción en Foco" de la Unión Industrial de Jujuy (Archivo)

El IPEIM-Juy es un indicador sintético de frecuencia bimestral que mide la evolución del sector industrial y minero a partir de la integración de tres dimensiones fundamentales: producción física, masa salarial real e ingresos reales. Este enfoque multidimensional permite una lectura más completa del desempeño económico del sector.

Una herramienta estratégica para Jujuy

Este índice permite monitorear la evolución de la actividad, y también analizar la estructura del sector, identificar patrones de concentración y comprender los factores que explican los cambios en el desempeño económico.

Su desarrollo representa un avance en la generación de estadísticas económicas a nivel provincial, aportando información clave para la toma de decisiones del sector público y privado.

Articulación institucional

El IPEIM-Juy fue desarrollado por un equipo técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, en articulación con la Unión Industrial de Jujuy, en el marco de una iniciativa orientada a fortalecer el análisis y monitoreo del entramado productivo local.

Segundo conversatorio del ciclo "Producción en Foco".
"Producci&oacute;n en Foco" (Archivo)

"Producción en Foco" (Archivo)

A través del ciclo Producción en Foco, se busca consolidar un ámbito de encuentro entre el sector productivo, la academia y el Estado, promoviendo el intercambio, la generación de conocimiento y la construcción de una agenda común para el desarrollo de Jujuy.

Cuándo será el encuentro de la Unión Industrial de Jujuy

El primer encuentro se llevará a cabo este jueves 23 de abril a las 19 horas en el Aula Magna Sede Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, ubicada en Otero 369. La actividad es libre y gratuita con cupos limitados. La inscripción en https://k5sykrj.short.gy/accesoPEF y las consultas se pueden hacer en [email protected].

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