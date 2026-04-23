En medio de las amenazas por tiroteo, investigan a un niño por llevar un arma a una escuela de Jujuy

La preocupación por la seguridad en las escuelas de Jujuy sumó un nuevo episodio en Palma Sola, donde un alumno de 12 años fue denunciado por haber llevado una presunta arma de fuego a un establecimiento educativo, en medio de las alarmas por amenazas de tiroteos registradas en los últimos días. El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N° 138 “Pedro Ortiz de Zárate” y derivó en un operativo judicial en el domicilio del menor.
Según el comunicado, la denuncia fue realizada este miércoles 22 de abril de 2026 por las autoridades escolares. Directivos informaran que otros alumnos vieron a un compañero portando lo que identificaron como un arma dentro del colegio. A partir de ese relato, se activaron los protocolos de seguridad y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación disponiendo un operativo policial en el barrio Santa Rita, donde reside el menor.
Escuela Primaria N° 138 "Pedro Ortiz de Zárate" Palma Sola
Más operativos y allanamientos por amenazas en escuelas. En las ultimas horas un alumno de 12 años llevó una presunta arma de fuego a una escuela de Palma Sola.
Qué secuestraron en el allanamiento
Por orden de la Justicia, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Rita, donde reside el menor involucrado. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron de manera preventiva una carabina (real) y dos armas de juguete.
Ahora la investigación busca determinar si lo que el niño llevó a la escuela fue efectivamente el arma de fuego real o alguna de las réplicas halladas en la casa. También intentan establecer cómo accedió a esos elementos y cuál fue el contexto en el que ocurrió el episodio.
Sigue la tensión en las escuelas
El episodio ocurre en medio de la ola de amenazas de tiroteo que ya es investigada en distintos puntos de la provincia. El fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto confirmó días atrás que el Ministerio Público trabaja sobre distintos casos en toda la provincia y que, hasta ese momento, todos los involucrados eran menores de 18 años.
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