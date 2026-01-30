Este sábado se realiza el 1° Perrotón La Quiaca 2026 en Plaza Centenario

La ciudad de La Quiaca vivirá este sábado 31 una jornada distinta pensada para toda la familia y, especialmente, para los amantes de los animales. Desde las 9:30 hasta las 12:00, en Plaza Centenario, se llevará a cabo el 1° Perrotón La Quiaca 2026.

La propuesta está destinada a todos los vecinos y vecinas que deseen participar junto a sus perros en una mañana recreativa, cargada de actividades y momentos para compartir al aire libre.

Exhibición de los canes de la División K9 en La Quiaca Uno de los atractivos principales será la exhibición de los canes de la División K9, que vienen entrenando intensamente y brindarán demostraciones pensadas para divertir y sorprender al público, además de mostrar el trabajo que realizan junto a sus guías.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse, disfrutar y acompañar esta iniciativa que busca promover el vínculo entre las personas y sus mascotas.

