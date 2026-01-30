viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 18:06
Animales.

Este sábado se realiza el 1° Perrotón La Quiaca 2026 en Plaza Centenario

Este sábado 31, La Quiaca vivirá el 1° Perrotón 2026 en Plaza Centenario, con actividades recreativas y exhibiciones de la División K9 para toda la familia.

Perroton

La ciudad de La Quiaca vivirá este sábado 31 una jornada distinta pensada para toda la familia y, especialmente, para los amantes de los animales. Desde las 9:30 hasta las 12:00, en Plaza Centenario, se llevará a cabo el 1° Perrotón La Quiaca 2026.

Lee además
Amor animal sin límites.
Ejemplo.

Tiene 16 años y ya salvó más de 100 vidas: la historia de Brenda y su misión de rescatar perros maltratados
La lucha de un perrito maltratado.
Solidaridad.

El milagro de "Lázaro": el perro hallado al borde de la muerte se recupera

La propuesta está destinada a todos los vecinos y vecinas que deseen participar junto a sus perros en una mañana recreativa, cargada de actividades y momentos para compartir al aire libre.

Exhibición de los canes de la División K9 en La Quiaca

Uno de los atractivos principales será la exhibición de los canes de la División K9, que vienen entrenando intensamente y brindarán demostraciones pensadas para divertir y sorprender al público, además de mostrar el trabajo que realizan junto a sus guías.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse, disfrutar y acompañar esta iniciativa que busca promover el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tiene 16 años y ya salvó más de 100 vidas: la historia de Brenda y su misión de rescatar perros maltratados

El milagro de "Lázaro": el perro hallado al borde de la muerte se recupera

Cómo sigue Lázaro, el perro rescatado tras ser hallado agonizando en Arroyo Las Martas

Tres Cruces: un micro llevaba 200 kilos de hojas de coca oculta

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado

Lo que se lee ahora
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?
Extendido.

Rige alerta amarilla por lluvias para todo el fin de semana: a qué hora llega la lluvia

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Foto ilustrativa. video
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

Ley Penal Juvenil. video
Justicia.

Ley Penal Juvenil: "A un niño no se le puede aplicar una pena perpetua"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel