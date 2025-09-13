sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 19:02
Una explosión en bar de Madrid dejó 25 heridos y daños graves

Una fuerte explosión de gas en un bar de Madrid causó heridas a 25 personas, tres en estado grave, y provocó daños estructurales que obligan al realojo de vecinos.

Por  Cristian Almazán
Una potente explosión de gas registrada este sábado alrededor de las 15:00 horas en un bar de Madrid, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, Madrid, dejó un saldo de 25 personas heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave, según informó Emergencias Madrid.

El estallido también afectó al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local comercial, generando daños estructurales severos.

El municipio movilizó a 18 unidades de bomberos para trabajar en el desescombro y controlar la estabilidad del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas. La policía local acordonó la zona y cortó el tráfico en la calle Manuel Maroto para facilitar las operaciones de emergencia y seguridad.

Carlos Marín, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, detalló que el edificio cuenta con una estructura de hormigón y acero y que aproximadamente 50 a 60 metros cuadrados han quedado gravemente dañados. “El edificio está inestable y no se puede permitir el trabajo hasta que los técnicos evalúen el grado de inestabilidad y decidan cuándo se puede intervenir”, señaló. La parte afectada corresponde al acceso al portal de las viviendas superiores, lo que imposibilita el acceso al edificio, incluso en aquellas unidades que aparentemente no sufrieron daños.

Realojamiento y situación de los vecinos

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, se trasladó al lugar del siniestro y confirmó que los vecinos del edificio, compuesto por nueve viviendas, serán realojados al menos por algunos días debido a los daños estructurales. Indicó que la explosión ocasionó afectaciones importantes en el forjado entre la planta baja y la primera planta. Sin embargo, descartó que haya personas atrapadas, tras el proceso de desescombro y la inspección con perros de búsqueda de los bomberos.

Sanz reconoció la complejidad de la situación, subrayando que durante las primeras horas no es posible confirmar cifras fijas sobre el número de víctimas. Las autoridades continúan con las labores de rescate y evaluación de daños en una emergencia que ha generado gran conmoción en la comunidad de Vallecas.

Por el momento, se desconocen las causas precisas de la explosión. Los equipos técnicos y de investigación trabajan para determinar el origen del incidente y evitar futuros riesgos en la zona.

Este suceso ha marcado una tarde crítica para los residentes y trabajadores del área, y pone a prueba los protocolos de emergencia y coordinación en la capital española ante accidentes de esta magnitud.

