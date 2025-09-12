Donald Trump informó que detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Donald Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la persona sospechosa de asesinar al activista de ultraderecha Charlie Kirk había sido puesta bajo custodia. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, afirmó.

Donald Trump afirmó que detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Al sospechoso lo entregó alguien "muy cercano", dijo Donald Trump En declaraciones a Fox News, Trump explicó que un individuo “muy cercano” al presunto agresor facilitó su entrega a las autoridades. Además, indicó que un pastor vinculado a las fuerzas de seguridad habría identificado al tirador.

El mandatario también expresó su apoyo a la pena capital para el acusado: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto”.

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Al ser consultado sobre cómo solucionar la división política en el país, Trump fue tajante: “no me importa en lo más mínimo”.

Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk. Respecto a los extremismos, aseguró: “Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”.

