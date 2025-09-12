viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 10:40
Estados Unidos.

Donald Trump informó que detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El mandatario afirmó que el presunto agresor fue entregado por alguien de su entorno y expresó su deseo de que reciba la pena de muerte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Donald Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la persona sospechosa de asesinar al activista de ultraderecha Charlie Kirk había sido puesta bajo custodia. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, afirmó.

Lee además
Foto ilustrativa.
Tensión.

Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos
El activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello durante un evento en Utah.  
Mundo.

Mataron de un disparo al activista y conservador de Estados Unidos, Charlie Kirk

Donald Trump afirmó que detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Al sospechoso lo entregó alguien "muy cercano", dijo Donald Trump

En declaraciones a Fox News, Trump explicó que un individuo “muy cercano” al presunto agresor facilitó su entrega a las autoridades. Además, indicó que un pastor vinculado a las fuerzas de seguridad habría identificado al tirador.

El mandatario también expresó su apoyo a la pena capital para el acusado: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto”.

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.

Al ser consultado sobre cómo solucionar la división política en el país, Trump fue tajante: “no me importa en lo más mínimo”.

Trump anunció que detuvieron al principal sospechoso del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Respecto a los extremismos, aseguró: “Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia. No quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera”, afirmó Trump. “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos

Mataron de un disparo al activista y conservador de Estados Unidos, Charlie Kirk

Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que mataron de un disparo

Estados Unidos hundió un barco proveniente de Venezuela

Estafa con IA: creyó hablar con un astronauta y le hicieron perder miles de euros

Lo que se lee ahora
Tiene 80 años, creyó que hablaba con un astronauta desde el espacio y perdió miles de euros.
Mundo.

Estafa con IA: creyó hablar con un astronauta y le hicieron perder miles de euros

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel