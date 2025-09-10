Mataron de un disparo al activista y conservador de Estados Unidos, Charlie Kirk

El activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello durante un evento en Utah.

El activista conservador Charlie Kirk, máximo responsable de Turning Point USA (TPUSA) , recibió un disparo luego de mientras participaba en un evento en el campus de Utah Valley University , en Orem, Utah , este miércoles. El ataque ocurrió durante una escala del tour denominado “The American Comeback”, organizado por la filial local de TPUSA y horas después falleció.

Según explicó la vocera universitaria, Ellen Treanor , los proyectiles provinieron del edificio Losee Center , situado a unos 180 metros del acto, y en el lugar fue arrestado un sospechoso , quien posteriormente se confirmó que no pertenecía a la institución académica.

En grabaciones difundidas en distintas plataformas digitales se observa a Kirk sentado bajo una carpa identificada con el lema “The American Comeback” , cuando recibe un impacto en el cuello. De acuerdo con lo señalado por el portavoz de TPUSA, Andrew Kolvet , el dirigente fue retirado de inmediato por su equipo de seguridad tras ser alcanzado.

El incidente provocó conmoción en el campus , con escenas de miedo y evacuación inmediata de estudiantes, captadas en múltiples videos. La policía de la universidad confirmó que se habían producido disparos y destacó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad .

El presidente Trump ha solicitado oraciones por la salud de Charlie Kirk.

Tras el aviso inicial, tanto autoridades federales como estatales se activaron. La oficina del FBI en Utah informó que sus agentes se dirigían al lugar, mientras que la fiscal general del estado ordenó el despliegue de oficiales del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA, considerada por los medios estadounidenses como la principal organización juvenil conservadora del país. En los últimos años, Kirk se consolidó como una de las voces jóvenes más influyentes de la derecha estadounidense, realizando numerosas giras por universidades y manteniendo una relación cercana con el expresidente Donald Trump.

Aunque no ocupaba un cargo dentro del gobierno federal, Kirk ejercía influencia sobre la administración mediante su participación en el respaldo y evaluación de nuevas figuras vinculadas al círculo de Trump.

Su presencia en campus universitarios era habitual, con eventos multitudinarios y sesiones de preguntas y respuestas, como la realizada en Utah Valley University este miércoles.