martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 19:14
Mundo.

Estados Unidos hundió un barco proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump informó que el ataque fue en el sur del Caribe, que la embarcación poseía drogas y que murieron 11 personas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Momento del hundimiento.

Momento del hundimiento.

En una breve declaración ante periodistas desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos habían "disparado a una embarcación cargada de drogas que venía de Venezuela", remarcando: “había mucha droga en esa embarcación, así que la sacamos del camino”.

Lee además
Donald Trump y Vladimir Putin.
Histórico.

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron avances en un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania
Donald Trump y Volodimir Zelenski
Reunión.

Donald Trump con Zelenski y otros presidente para buscar la paz entre Rusia y Ucrania 

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

Trump anunció que aplicará los aranceles recíprocos: la Argentina deberá pagar 10% a sus exportaciones.
Donald Trump anunci&oacute; un ataque de Estados Unidos a una embarcaci&oacute;n venezolana.

Donald Trump anunció un ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana.

Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.

Trump señaló que el Tren de Aragua está designado oficialmente como una organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

hJaDo0kBwaeGL_1r

Según el mensaje, el incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.

Contexto e implicancias

  • La medida representa una intensificación clara en la postura estadounidense frente al tráfico de drogas ligado a Venezuela, especialmente al Cartel de los Soles, al que EE.UU. ha calificado como organización terrorista.

  • Desde finales de agosto de 2025, Washington ha escalado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores, un submarino nuclear y miles de marines, ante la amenaza que percibe del narcotráfico transnacional.

  • Nicolás Maduro ya reaccionó criticando la operación como una agresión inminente y amenazó con responder, movilizando fuerzas militares y presupuestando una resistencia organizada, lo que eleva el riesgo de una confrontación regional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron avances en un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania

Donald Trump con Zelenski y otros presidente para buscar la paz entre Rusia y Ucrania 

Tras la histórica reunión en Alaska, Donald Trump dijo que volvió a hablar con Putin

Pandillas en Haití: Trump negocia en la ONU con China y Rusia la creación de una fuerza para frenarlas

Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos si invade Venezuela

Lo que se lee ahora
Vladimir Putin y Xi Jinping
Mundo.

Vladimir Putin y Xi Jinping sellan una alianza: "Siempre estuvimos juntos"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel