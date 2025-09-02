Estados Unidos hundió un barco proveniente de Venezuela

En una breve declaración ante periodistas desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos habían "disparado a una embarcación cargada de drogas que venía de Venezuela", remarcando: “había mucha droga en esa embarcación, así que la sacamos del camino”.
A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.
Trump anunció que aplicará los aranceles recíprocos: la Argentina deberá pagar 10% a sus exportaciones.
Donald Trump anunció un ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana.
“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.
Trump señaló que el Tren de Aragua está designado oficialmente como una organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.
Según el mensaje, el incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.
Contexto e implicancias
-
La medida representa una intensificación clara en la postura estadounidense frente al tráfico de drogas ligado a Venezuela, especialmente al Cartel de los Soles, al que EE.UU. ha calificado como organización terrorista.
-
Desde finales de agosto de 2025, Washington ha escalado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores, un submarino nuclear y miles de marines, ante la amenaza que percibe del narcotráfico transnacional.
Nicolás Maduro ya reaccionó criticando la operación como una agresión inminente y amenazó con responder, movilizando fuerzas militares y presupuestando una resistencia organizada, lo que eleva el riesgo de una confrontación regional.
