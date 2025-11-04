martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 09:49
Farándula.

María Belén Ludueña confirmó su embarazo y publicó un emotivo posteo

En distintas ocasiones, la conductora había expresado su anhelo de convertirse en madre. Su esposo, Jorge Macri, le dedicó un afectuoso mensaje.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El primer posteo de María Belén Ludueña tras confirmar su embarazo: “Gracias virgencita”.

El primer posteo de María Belén Ludueña tras confirmar su embarazo: “Gracias virgencita”.

María Belén Ludueña anunció que está esperando su primer hijo junto a Jorge Macri. La conductora reveló que cursa la semana 13 de embarazo y que el bebé será un varón. Tras difundirse la noticia, compartió un mensaje en sus redes sociales lleno de emoción.

Lee además
Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
Embarazo.

Aseguran que Oriana Sabatini está embarazada: la foto de la polémica
Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

“¡Todo este amor y más es para vos mi vida! ¡Felices con la noticia de tu llegada! ¡Así te esperamos!”, escribió junto a una foto con su esposo. En el mismo posteo, aprovechó para expresar su gratitud: “Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo”, agregó.

El conmovedor posteo de María Belén Ludueña al anunciar su embarazo.

Jorge Macri y María Belén Ludueña publicaron emotivos posteos

Poco después, Jorge Macri publicó una imagen junto a su esposa y acompañó la foto con unas sentidas palabras: “Soy padre ya de 3 maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén”.

Agregó además: “Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor. Te amo mi vida, gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre”. En distintas entrevistas, Ludueña había manifestado su anhelo de formar una familia y, hacia mediados de mayo, contó que estaba viviendo una etapa especial en su vida.

El posteo de Belén Ludueña al confirmar su embarazo.

Ludueña lloró en vivo al hablar de su deseo de tener un bebé

En mayo, María Belén Ludueña protagonizó un emotivo episodio en el programa Mujeres argentinas (eltrece). Durante la emisión, habló abiertamente de su deseo de convertirse en madre y se quebró al aire. “Estoy pasando momentos muy difíciles”, confesó con la voz entrecortada.

El hecho ocurrió poco después de que su esposo participara en una entrevista dentro del mismo ciclo. Tras un intercambio tenso entre el jefe de Gobierno porteño y una panelista, la conductora terminó llorando frente a las cámaras. Al regresar del corte, Ludueña debía leer una pauta publicitaria, pero no logró hacerlo. “Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire y yo soy una mujer, les quiero transmitir este lado B de la política”, expresó visiblemente conmovida.

El mensaje de Jorge Macri tras confirmar que será padre con María Belén Ludueña.

“Soy la mujer del jefe de Gobierno, estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen y trato de hacer lo mejor que puedo. Todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben”, indicó Ludueña por su rol como conductora del programa.

En esa línea, puntualizó: “Las campañas políticas son durísimas. En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta un montón las cosas”.

Embed

Ludueña ofreció disculpas a sus compañeros de programa y expresó lo siguiente: “Quiero terminar mi programa y decirles que hace muchos años peleo por estar en este lugar, que me costó mucho llegar. A veces suceden cosas al aire donde uno no puede dejar de lado la persona”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aseguran que Oriana Sabatini está embarazada: la foto de la polémica

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio: hasta cuándo

AC/DC vuelve a tocar en la Argentina tras 16 años

Juana Tinelli compartió los mensajes de apoyo tras sus críticas a Marcelo Tinelli: 'Nunca te calles nada"

Las más leídas

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Elentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo
¿Sigue en Gimnasia?

Matías Módolo y su futuro: "Serán días de parar la pelota"

Qué se sabe hasta el momento y qué dijeron involucrados al respecto.
Streaming.

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes video
San Salvador de Jujuy.

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel