María Belén Ludueña confirmó su embarazo y publicó un emotivo posteo

María Belén Ludueña anunció que está esperando su primer hijo junto a Jorge Macri . La conductora reveló que cursa la semana 13 de embarazo y que el bebé será un varón . Tras difundirse la noticia, compartió un mensaje en sus redes sociales lleno de emoción.

“¡Todo este amor y más es para vos mi vida! ¡Felices con la noticia de tu llegada! ¡Así te esperamos!” , escribió junto a una foto con su esposo. En el mismo posteo, aprovechó para expresar su gratitud : “Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo”, agregó.

Poco después, Jorge Macri publicó una imagen junto a su esposa y acompañó la foto con unas sentidas palabras: “Soy padre ya de 3 maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén”.

Agregó además: “ Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor. Te amo mi vida , gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre ”. En distintas entrevistas, Ludueña había manifestado su anhelo de formar una familia y, hacia mediados de mayo, contó que estaba viviendo una etapa especial en su vida.

Ludueña lloró en vivo al hablar de su deseo de tener un bebé

En mayo, María Belén Ludueña protagonizó un emotivo episodio en el programa Mujeres argentinas (eltrece). Durante la emisión, habló abiertamente de su deseo de convertirse en madre y se quebró al aire. “Estoy pasando momentos muy difíciles”, confesó con la voz entrecortada.

El hecho ocurrió poco después de que su esposo participara en una entrevista dentro del mismo ciclo. Tras un intercambio tenso entre el jefe de Gobierno porteño y una panelista, la conductora terminó llorando frente a las cámaras. Al regresar del corte, Ludueña debía leer una pauta publicitaria, pero no logró hacerlo. “Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire y yo soy una mujer, les quiero transmitir este lado B de la política”, expresó visiblemente conmovida.

“Soy la mujer del jefe de Gobierno, estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen y trato de hacer lo mejor que puedo. Todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben”, indicó Ludueña por su rol como conductora del programa.

En esa línea, puntualizó: “Las campañas políticas son durísimas. En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta un montón las cosas”.

Ludueña ofreció disculpas a sus compañeros de programa y expresó lo siguiente: “Quiero terminar mi programa y decirles que hace muchos años peleo por estar en este lugar, que me costó mucho llegar. A veces suceden cosas al aire donde uno no puede dejar de lado la persona”.