Aseguran que Oriana Sabatini está embarazada: la foto de la polémica

La modelo y actriz, Oriana Sabatini, utilizó un outfit súper holgado y eso llamó mucho la atención porque Oriana es una persona que se muestra siempre con ropa al cuerpo y llama la atención que en medio de los rumores, haya elegido un look súper diferente.

Por supuesto que las redes sociales explotaron y aseguraron que la cantante está esperando su primer hijo con el jugador de fútbol. Sin embargo, ella hasta el momento no dijo nada al respecto sobre los rumores de embarazo en su vida.

Los votos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

"Estoy sentado arriba del avión terminando de escribir esta carta mientras me tomo un café a dos horas de llegar. Me emociona pensar que voy a poder leerte esto, me emociona casi tanto como escribirlo. Quisiera escribir hojas y hojas porque realmente es mucho lo que tengo por decir, pero ese deseo le gana a una imagen, la tuya", expresó el jugador.