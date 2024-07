Llegó el día. Oriana Sabatini y Paulo Dybala dan el sí en un exclusivo salón de la provincia de Buenos Aires. Te mostramos los looks de los famosos.

Espectáculos.. Los looks de los famosos en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 5 de la tarde, y aunque el clima estuvo lejos de ser ideal para una boda, no detuvo a sus seres queridos de estar presentes en este evento tan significativo. Entre los asistentes, los looks de los famosos no pasaron desapercibidos, destacando por su elegancia y estilo.