martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 21:15
Policiales.

Buscan a una mujer que desapareció hace casi 20 días en Jujuy

Intensifican la búsqueda de una vecina de Barcena, Jujuy, reportada desaparecida desde el 10 de diciembre con la denuncia radicada el 11.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Buscan a Mónica Alejandra Gutiérrez desaparecida en Barcena.

Buscan a Mónica Alejandra Gutiérrez desaparecida en Barcena.

La denuncia fue formalmente radicada el 11 de diciembre, lo que suma casi 20 días sin novedades sobre su paradero. El caso está bajo la órbita del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), que activó todos los protocolos para su localización.

Descripción física y llamados a la comunidad

Mónica es de tez morena, contextura robusta, con cabello largo negro y una estatura aproximada de 1,45 metros. No se cuenta con datos sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Autoridades y el CINDAC hacen un urgente llamado a la población: si tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, contacta inmediatamente a la línea 911, al 388-6860239, al 388-6828607 o acude a la unidad policial más cercana. Tu colaboración puede ser decisiva.

buscan a monica gutierrez - barcena

