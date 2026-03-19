La niña desaparecida Esmeralda Pereyra López fue encontrada en las últimas horas a una distancia de entre 500 y 600 metros de su vivienda, según confirmó el intendente de Cosquín Raúl Cardinali en diálogo con Canal 4 de Jujuy. Aún no se descartan hipótesis
Se trata de un área que funcionó como antigua colonia de vacaciones y donde aún se distinguen calles marcadas.
Investigación en curso sin hipótesis descartadas
Desde el inicio del caso, la fiscalía intervino de manera directa y continúa a cargo de la investigación. Según indicó el jefe comunal, se trabaja bajo todas las hipótesis posibles y no se descarta ninguna línea.
Hasta el momento no hay personas detenidas y no existe una vinculación confirmada con la localidad de La Falda, que también formó parte del área de búsqueda.
Amplio despliegue de búsqueda
El operativo contó con una importante participación de vecinos y fuerzas de seguridad. Durante la noche anterior al hallazgo, más de 100 personas trabajaron en los rastrillajes.
En la mañana siguiente, el número de participantes superó las 150 personas, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda en distintos sectores cercanos a la vivienda de la menor.
Estado de salud y traslado
La niña fue encontrada en buen estado de salud y recibió asistencia médica inmediata. Tras el hallazgo, una ambulancia realizó el traslado correspondiente.
Vecinos y autoridades acompañaron el recorrido en caravana, en un contexto de fuerte emoción por la aparición con vida de la menor.
Embed - "No se descarta ninguna hipótesis": habló el intendente de Cosquín por el caso Esmeralda
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