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19 de marzo de 2026 - 17:43
País.

Rosario: un vigilador se prendió fuego por una deuda y quedó en estado crítico

El hombre, que trabajaba de manera tercerizada, sufrió graves quemaduras tras rociarse con combustible al reclamar la deuda de una empresa.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
En Rosario un hombre se prendió fuego tras reclaramar una deuda.

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El episodio ocurrió en la zona oeste de Rosario, en medio de un reclamo por una supuesta deuda laboral. Según informó el Hospital el hombre continúa en terapia intensiva y en las últimas horas se viralizó el video del dramático momento.

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Reclamo y desesperación

Según la reconstrucción del caso, el trabajador llegó hasta la garita de vigilancia ubicada en el ingreso de la empresa, en la zona oeste rosarina, y se roció con combustible mientras reclamaba a los gritos el pago de una supuesta deuda por tareas realizadas.

Desde la firma señalaron que el hombre había trabajado allí por un período breve, pero como empleado de una empresa tercerizada de seguridad, y sostuvieron que el servicio ya había sido abonado a esa contratista.

Qué pasó en el lugar

Ante la tensión de la situación, la Policía fue convocada y, tras varios minutos de negociación, intervino para reducir al trabajador con una pistola Taser. En ese momento, cuando los agentes ingresaron a la cabina para retirarlo, el hombre se prendió fuego.

Las llamas le provocaron quemaduras en gran parte del cuerpo, pese al rápido accionar de los efectivos, que intentaron apagar el fuego con extintores. En las últimas horas, además, se viralizó en redes sociales el video del episodio, que volvió a poner el foco sobre la gravedad del caso.

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