Rosario: un vigilador se prendió fuego por una deuda y quedó en estado crítico

En Rosario un hombre se prendió fuego tras reclaramar una deuda.

El vigilador que la semana pasada se prendió fuego frente a una empresa de Rosario sigue internado en estado muy grave en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. De acuerdo con el último parte médico, permanece en cuidados intensivos y con asistencia mecánica respiratoria.

El episodio ocurrió en la zona oeste de Rosario, en medio de un reclamo por una supuesta deuda laboral. Según informó el Hospital el hombre continúa en terapia intensiva y en las últimas horas se viralizó el video del dramático momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeriodismoMovi3/status/2034612525283594394&partner=&hide_thread=false DRAMA EN ROSARIO: SE PRENDIÓ FUEGO POR UNA DEUDA SALARIAL

Un hombre de 36 años se encuentra en estado crítico tras protagonizar un episodio desgarrador en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Provincias Unidas al 3200.

Los detalles del… pic.twitter.com/KeHMv2MBHC — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) March 19, 2026 Reclamo y desesperación Según la reconstrucción del caso, el trabajador llegó hasta la garita de vigilancia ubicada en el ingreso de la empresa, en la zona oeste rosarina, y se roció con combustible mientras reclamaba a los gritos el pago de una supuesta deuda por tareas realizadas.

Desde la firma señalaron que el hombre había trabajado allí por un período breve, pero como empleado de una empresa tercerizada de seguridad, y sostuvieron que el servicio ya había sido abonado a esa contratista.

Qué pasó en el lugar Ante la tensión de la situación, la Policía fue convocada y, tras varios minutos de negociación, intervino para reducir al trabajador con una pistola Taser. En ese momento, cuando los agentes ingresaron a la cabina para retirarlo, el hombre se prendió fuego. Las llamas le provocaron quemaduras en gran parte del cuerpo, pese al rápido accionar de los efectivos, que intentaron apagar el fuego con extintores. En las últimas horas, además, se viralizó en redes sociales el video del episodio, que volvió a poner el foco sobre la gravedad del caso.

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