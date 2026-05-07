Bomba en la Fórmula 1: Red Bull apunta a un piloto externo para reemplazar a Max Verstappen

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen.

Tras disputarse las primeras cuatro fechas de la Fórmula 1 en la temporada 2026 , el panorama inicial es bastante claro: Red Bull aparece relegado como la cuarta fuerza de la categoría, más próximo al quinto puesto de Alpine que del rendimiento que hoy exhiben Mercedes , McLaren y Ferrari .

Aunque en el Gran Premio de Miami se observó una mejora en el ritmo de Max Verstappen , el futuro del tetracampeón del mundo dentro de la Máxima sigue siendo incierto.

Ante este panorama, se conoció una novedad tras la competencia disputada en el circuito urbano de Estados Unidos que generó fuerte repercusión dentro del paddock . La cúpula de Red Bull comenzó a analizar escenarios para el corto plazo ante la chance de una eventual salida del piloto neerlandés, de acuerdo con lo publicado por el medio especializado Motorsport .

Dentro de las opciones que se barajan, el nombre del australiano Oscar Piastri aparece como el favorito de la escudería para ocupar el lugar principal en el equipo de Milton Keynes , lo que implicaría un giro significativo en la estructura y planificación de su alineación de pilotos.

El sostén institucional que acompaña esta planificación es de gran peso: Red Bull dispone de más de 2.000 trabajadores y de una estructura presupuestaria tanto técnica como comercial que se organiza en gran medida alrededor de su piloto líder.

Oscar Piastri.

De acuerdo con el mencionado sitio especializado en automovilismo, esta envergadura vuelve poco viable mantener el proyecto apoyándose únicamente en pilotos formados en su propia academia, como el joven Isack Hadjar, quien todavía no cuenta con la experiencia suficiente para asumir un rol protagónico en el equipo ante una eventual partida de “Súper Max”.

Movimientos internos y reordenamiento en el entorno de Oscar Piastri

En el círculo cercano de Oscar Piastri, los indicios de un eventual cambio de rumbo empezaron a notarse ya en la pretemporada, cuando Mark Webber —su representante y ex integrante de Red Bull— no estuvo presente en las pruebas realizadas en Bahréin.

Para este campeonato, el piloto australiano decidió rodearse nuevamente de Pedro Matos, quien lo acompañó en su etapa en la Fórmula 2 dentro del equipo Prema, dejando de lado la habitual presencia de Webber en su entorno más cercano.

Piastri y Verstappen.

Según lo informado por Motorsport, la determinación de alejar a Webber del trabajo en pista tenía como objetivo disminuir fricciones internas y fortalecer un vínculo comunicacional más fluido con McLaren. Esta reconfiguración dentro del equipo coincidió con una mejora clara en el rendimiento deportivo: Piastri consiguió finalizar en el podio tanto en Japón como en Miami, luego de un arranque de temporada complicado, que incluyó incluso un inusual accidente previo a la largada en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia.

El desempeño de Piastri sobre el trazado, sumado a la recuperación de la armonía interna en el entorno del equipo McLaren, consolidó la percepción de un piloto completamente afianzado, sin señales de conflictos arrastrados desde la temporada pasada.

En paralelo, el medio especializado señala que Mark Webber habría comenzado a realizar sondeos en el mercado de pilotos y no descarta la posibilidad de retomar negociaciones con su ex escudería, Red Bull, en caso de que surja una oportunidad concreta.

Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen.

Cambio de modelo deportivo en la estructura

La posible incorporación de Piastri se inscribe dentro de una etapa de cambios significativos en la estructura de Red Bull, acelerada tras la salida de Helmut Marko. Durante más de dos décadas, Marko fue la figura clave detrás de un sistema de formación de pilotos propio, enfocado en desarrollar jóvenes talentos para acompañar a una figura principal ya consolidada.

Ese esquema permitió consolidar las carreras de pilotos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y el propio Max Verstappen, bajo una lógica de promoción interna y continuidad dentro del programa de la escudería.

La incorporación de Sergio Pérez marcó un quiebre respecto de ese esquema tradicional, ya que respondió más a una necesidad urgente de cubrir un asiento clave dentro del equipo que a un plan sostenido de desarrollo de pilotos propios.

De cara a la próxima temporada, la estructura de la bebida energizante puso el foco en la llegada de un contendiente al título.

Con la nueva conducción encabezada por Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, y sin la presencia de Christian Horner —quien lideró la estructura de la escudería durante más de veinte años hasta su salida a mediados de 2025— todo indica que el equipo estaría adoptando una orientación distinta, más centrada en la incorporación de pilotos ya establecidos provenientes del mercado externo en lugar de apostar exclusivamente por su cantera interna.

En ese contexto, la proyección y el potencial de Oscar Piastri, evidenciados el año pasado durante la disputa por el campeonato junto a su compañero Lando Norris, lo convierten en una pieza muy valiosa: es un piloto joven, con un nivel competitivo elevado y todavía con un amplio margen de desarrollo por delante.

Fórmula 1: contratos, rumores y el factor estratégico

En cuanto a su situación contractual, el acuerdo que vincula a Piastri con McLaren se extiende hasta 2027, lo que le otorga a la escudería de Woking una posición de fortaleza en lo que respecta a su futuro inmediato.

El futuro de Max Verstappen en Red Bull es una incógnita.

No obstante, es importante señalar que, a lo largo de la historia de la Fórmula 1, los contratos firmados no suelen ser una barrera definitiva cuando un piloto decide buscar un cambio de escudería. En ese tipo de situaciones, el director ejecutivo Zak Brown aparece como una pieza determinante, con capacidad para convertir un contexto complejo en una operación potencialmente muy beneficiosa en términos económicos.

Dentro de los distintos escenarios que llegaron a mencionarse de manera especulativa, incluso se planteó la posibilidad de un intercambio entre Oscar Piastri y Max Verstappen, lo que implicaría el paso del neerlandés a la estructura de McLaren.

Según el medio especializado Motorsport, no habría señales concretas que indiquen que McLaren tenga interés en sumar a Max Verstappen a su alineación. A su vez, el malestar del piloto neerlandés estaría principalmente vinculado a la implementación del nuevo reglamento técnico de la categoría, más que a su relación con la estructura actual del equipo.

Red Bull es la cuarta escudería en la categoría, más cerca del quinto lugar que ocupa Alpine que del potencial que mostraron Mercedes, McLaren y Ferrari.

En paralelo, la consideración de Oscar Piastri como alternativa estratégica refleja la intención de Red Bull de sostener su nivel competitivo ante un posible escenario de salida de Verstappen —incluso con versiones que lo vinculan a Mercedes— y evidencia un giro en la filosofía deportiva del equipo, que ahora priorizaría la incorporación de talento de élite disponible en el mercado externo por encima del desarrollo exclusivo de su propia cantera.