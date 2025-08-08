Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Arranca la fecha 26 de la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy se prepara para visitar a Mitre de Santiago del Estero este fin de semana. El equipo dirigido por Matías Módolo continúa liderando la tabla de posiciones de la Zona B y buscará sumar nuevamente para mantenerse en lo más alto del campeonato. La terna arbitral ya fue confirmada.

El encuentro se disputará el domingo 10 de agosto desde las 15.30 , en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. La transmisión estará a cargo de TyC Sports Play y Canal 4 de Jujuy (frecuencia 18 en analógico y 24 en HD).

La terna arbitral designada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) será encabezada por Álvaro Carranza, con Sebastián Osudar como primer asistente, Matías Balmaceda como segundo asistente y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

Rodrigo Velázquez destacó el presente del equipo y analizó la previa ante Mitre de Santiago del Estero. En principio, el delantero de Gimnasia de Jujuy, indicó: “Estamos cerca de hacer historia, pero sabemos que todavía falta”. Además, atribuyó su buen momento a la “confianza” que siente, respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros.

Por otra parte, "el flecha" destacó que son "conscientes de que en Santiago del Estero se jugará la primera de nueve finales, y anticipó que “el domingo van a dar todo”.

“Se viene un rival muy duro, los equipos de local se hacen fuertes”, No obstante la dificultad que representa el rival de turno, el clima en el vestuario es inmejorable: “Estamos con ganas y optimistas”, cerró Velázquez.

Rodrigo Velázquez

Las nueve fechas decisivas en la Zona B: contra quiénes juega el Lobo

La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas nueve partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:

Fecha 26: Mitre de Santiago del Estero (V)

Fecha 27: Chaco For Ever (L)

Fecha 28: Almirante Brown (V)

Fecha 29: Central Norte de Salta (L)

Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L)

Franco Camargo sufrió la rotura de ligamentos y será baja por 8 meses

Malas noticias para Gimnasia de Jujuy tras la victoria por 4 a 0 ante Colón de Santa Fe: los estudios médicos confirmaron que el defensor Franco Camargo sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El jugador había salido lesionado durante el encuentro disputado el pasado domingo y las evaluaciones médicas realizadas en las últimas horas ratificaron el diagnóstico.

De acuerdo con el parte médico, la recuperación demandará un período aproximado de ocho meses, lo que dejará a Camargo fuera de lo que resta de la temporada y del inicio del próximo torneo.