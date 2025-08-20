Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Quedan siete finales decisivas para que Gimnasia de Jujuy continúe en la lucha por la Primera Nacional. Una de ellas será este domingo, cuando el equipo jujeño visite a Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Diego Ceballos como árbitro del encuentro.
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro y televisación confirmada
El Lobo buscará este domingo 24 de agosto afianzarse en la pelea por la Zona B, cuando enfrente desde las 14 horas a Almirante Brown en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento. El partido será transmitido en vivo por TyC Sports y por Canal 4: frecuencia 24 en HD y 17 en analógico.
En las últimas horas, la AFA oficializó la designación de Diego Ceballos como árbitro principal del partido. Lo acompañarán Ernesto Callegari como primer asistente, Javier Mihura como segundo asistente y Lucas Brumer en el rol de cuarto árbitro.
Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Almirante Brown a la Fecha 28 de la Primera Nacional
El Lobo viene de una victoria clave
El equipo dirigido por Matías Módolo afrontará la Fecha 28 luego de una victoria fundamental frente a Chaco For Ever. Con los tres puntos obtenidos en el Estadio 23 de Agosto, Gimnasia de Jujuy se mantiene en el segundo puesto de la tabla con 50 unidades, apenas por detrás de Gimnasia de Mendoza, líder con 52 unidades.
En sus últimos cinco compromisos, el Lobo cosechó dos victorias, dos empates y una derrota.
Almirante Brown y una derrota ante el puntero
Por su parte, la Fragata viene de perder 2-1 frente al líder, Gimnasia de Mendoza. El equipo dirigido por Rodrigo Alonso había comenzado ganando el encuentro, pero en el complemento los mendocinos lograron darlo vuelta.
Con este resultado, Almirante Brown permanece en la parte baja de la tabla con 25 puntos, apenas por encima de Talleres de Remedios de Escalada y CADU, equipos que actualmente ocupan la zona de descenso.
En sus últimos cinco partidos, el conjunto bonaerense cosechó dos victorias, un empate y dos derrotas.
Las finales que se le vienen a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional
La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas siete partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:
- Fecha 28: Almirante Brown (V)
- Fecha 29: Central Norte de Salta (L)
- Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
- Fecha 31: Chicago (V)
- Fecha 32: Agropecuario (L)
- Fecha 33: San Telmo (V)
- Fecha 34: Chacarita (L)
EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown
