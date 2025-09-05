viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 12:21
¡Riquísimo!

La receta de la abuela para hacer sopa paraguaya rápido y fácil

Más que una receta, se trata de un legado cultural que une pasado y presente, y que continúa transmitiéndose de generación en generación.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Receta de sopa paraguaya.

Receta de sopa paraguaya.

La gastronomía regional tiene una joya que sorprende por su nombre: la sopa paraguaya. Aunque no se trata de un caldo, sino de una torta salada a base de maíz, cebolla y queso, su fama la convirtió en una de las preparaciones más queridas del noreste argentino. Se disfruta tanto en almuerzos como en meriendas o cenas, y siempre aparece como una opción infaltable en reuniones familiares y celebraciones populares.

Un origen con sello guaraní

El nacimiento de la sopa paraguaya se remonta a los tiempos de las misiones jesuíticas, cuando los guaraníes elaboraban panes y tortas con maíz o mandioca. Con la llegada de nuevas técnicas, aquellas preparaciones fueron tomando formas distintas hasta consolidarse en esta receta que perdura hasta hoy.

Una de las historias más repetidas apunta al siglo XIX, durante la presidencia de Carlos Antonio López en Paraguay. Según la tradición, su cocinera preparó una sopa líquida que resultó demasiado espesa. Al enfriarse, el plato tomó la forma de una torta y sorprendió gratamente al mandatario, quien la bautizó como “sopa paraguaya”. Desde entonces, la receta trascendió fronteras y se convirtió en parte de la identidad culinaria de la región.

Sopa paraguaya
Sopa paraguaya.

Sopa paraguaya.

Ingredientes de la sopa paraguaya

Para elaborar esta preparación tradicional se necesitan productos básicos y accesibles:

  • 300 g de harina de maíz fina (preferentemente amarilla)
  • ½ litro de leche
  • 3 cebollas grandes
  • 400 g de queso (puede ser cremoso, mozzarella o port salut)
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de orégano
  • Sal y pimienta a gusto
  • Un chorrito de aceite

Paso a paso de la receta

  • Cortar las cebollas en tiras finas y rehogarlas en una sartén con un poco de aceite, evitando que se transparenten demasiado.
  • Batir los huevos en un bol, añadir la leche y mezclar bien.
  • Incorporar la harina de maíz en forma gradual, batiendo para evitar grumos.
  • Agregar las cebollas rehogadas, condimentar con sal, pimienta y orégano.
  • Cortar el queso en cubos pequeños y sumarlo con suavidad a la preparación.
  • Aceitar una fuente para horno y volcar la mezcla.
  • Cocinar en horno moderado durante 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
  • Dejar enfriar, cortar en cuadrados y servir.

Embed - Receta de Sopa Paraguaya - Paulina Cocina T04 #10

