La receta de la abuela para hacer sopa paraguaya rápido y fácil

Receta de sopa paraguaya.

La sopa paraguaya, un clásico del litoral y el norte argentino, combina historia, ingredientes simples y un sabor que atraviesa generaciones. La receta, fácil de preparar, sigue vigente en las mesas familiares de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

La gastronomía regional tiene una joya que sorprende por su nombre: la sopa paraguaya. Aunque no se trata de un caldo, sino de una torta salada a base de maíz, cebolla y queso, su fama la convirtió en una de las preparaciones más queridas del noreste argentino. Se disfruta tanto en almuerzos como en meriendas o cenas, y siempre aparece como una opción infaltable en reuniones familiares y celebraciones populares.

Un origen con sello guaraní El nacimiento de la sopa paraguaya se remonta a los tiempos de las misiones jesuíticas, cuando los guaraníes elaboraban panes y tortas con maíz o mandioca. Con la llegada de nuevas técnicas, aquellas preparaciones fueron tomando formas distintas hasta consolidarse en esta receta que perdura hasta hoy.

Una de las historias más repetidas apunta al siglo XIX, durante la presidencia de Carlos Antonio López en Paraguay. Según la tradición, su cocinera preparó una sopa líquida que resultó demasiado espesa. Al enfriarse, el plato tomó la forma de una torta y sorprendió gratamente al mandatario, quien la bautizó como “sopa paraguaya”. Desde entonces, la receta trascendió fronteras y se convirtió en parte de la identidad culinaria de la región.

Sopa paraguaya Sopa paraguaya. Ingredientes de la sopa paraguaya Para elaborar esta preparación tradicional se necesitan productos básicos y accesibles: 300 g de harina de maíz fina (preferentemente amarilla)

½ litro de leche

3 cebollas grandes

400 g de queso (puede ser cremoso, mozzarella o port salut)

4 huevos

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite Paso a paso de la receta Cortar las cebollas en tiras finas y rehogarlas en una sartén con un poco de aceite, evitando que se transparenten demasiado.

Batir los huevos en un bol, añadir la leche y mezclar bien.

Incorporar la harina de maíz en forma gradual, batiendo para evitar grumos.

Agregar las cebollas rehogadas, condimentar con sal, pimienta y orégano.

Cortar el queso en cubos pequeños y sumarlo con suavidad a la preparación.

Aceitar una fuente para horno y volcar la mezcla.

Cocinar en horno moderado durante 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada.

