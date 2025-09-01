Torta de manzana sin harina ni azúcar: la receta con un secreto único para sorprender en la merienda

Esta versión de torta sin azúcar ni harina se ha transformado en uno de los postres preferidos de quienes buscan alternativas más saludables, combinando sabor, textura y practicidad, ideal para quienes necesitan controlar la dieta o desean reducir calorías.
El surgimiento de este tipo de repostería responde a la creciente demanda de preparar dulces aptos para necesidades específicas, como personas con diabetes, celiaquía o quienes optan por una dieta baja en carbohidratos.
Existen muchas formas de prepararla, pero la combinación de manzana Golden y almendra triturada es inigualable para lograr ese sabor distintivo y la jugosidad que todos buscan. A la hora de servir, acompañarla con una taza de té, café o incluso una cucharada de helado de vainilla sin azúcar potencia su disfrute.
Cómo preparar tarta de manzana sin azúcar ni harina
Esta tarta se elabora con compota de manzana casera, almendra molida y huevos, dando como resultado un postre jugoso, aromático y con los suaves matices naturales de la fruta.
La clave está en combinar correctamente los ingredientes húmedos y secos, añadir la manzana fresca sobre la mezcla y hornear controlando la humedad, lo que permite obtener una textura firme pero húmeda, ideal para disfrutar en cualquier momento.
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos (incluyendo los últimos 10 minutos cubiertos con papel de aluminio)
- Reposo: 2 horas (mínimo en refrigeración)
- 1 taza de compota de manzana casera sin azúcar (237 ml)
- 1 taza de almendra molida
- 2 huevos camperos
- 1 cucharada de aceite de coco derretido
- 1 cucharada de eritritol (o edulcorante al gusto)
- 1 manzana Golden
- Pasas sultanas (opcional)
- Calienta el horno a 200°C antes de comenzar.
- En un recipiente grande, bate los huevos junto con el aceite de coco derretido y el edulcorante, mezclando hasta conseguir una masa uniforme y sin grumos.
- Agrega la compota de manzana y vuelve a integrar bien todos los ingredientes.
- Incorpora la almendra molida de forma gradual, cuidando que la preparación tenga una textura equilibrada, ni demasiado líquida ni demasiado espesa.
- Unta con aceite o manteca el molde que vayas a usar (puede ser redondo de 17cm o rectangular de 20 x 18cm) y vierte allí la preparación.
- Lava, pela y corta la manzana Golden en láminas finas, colocándolas sobre la masa de manera decorativa.
- Si queres, espolvorea pasas sultanas sobre la superficie para darle un toque extra.
- Lleva al horno a 180°C durante 25 minutos. Luego, cubre la tarta con papel aluminio y hornea otros 10 minutos para evitar que la fruta se queme.
- Para verificar la cocción, introduce un palillo en el centro; si sale limpio, la tarta está lista.
- Retira del horno y deja que se enfríe completamente: primero a temperatura ambiente y luego en la heladera al menos dos horas antes de servir.
- Mezcla a conciencia los componentes líquidos antes de incorporar los secos, asegurándote de que no queden grumos y que la preparación tenga una consistencia uniforme.
- No omitas el paso de proteger la tarta con papel aluminio hacia el final del horneado; esto evitará que la capa superior se seque o que la fruta se queme.
Esta receta da para unas 6 porciones estándar.
