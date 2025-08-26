martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 11:34
Transporte público.

¿Cómo pagar el colectivo con el celular?

Hoy en día, hay varias formas de abonar el transporte público usando el celular. A continuación, se detalla cómo emplear cada una de estas alternativas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El paso a paso para utilizar cada método.

El paso a paso para utilizar cada método.

Actualmente, pagar los viajes en colectivo es mucho más práctico y rápido. Ya no hace falta depender únicamente de la tarjeta SUBE física, ya que existen varias alternativas para pagar directamente desde el celular. Los móviles permiten diversas formas de pago.

Lee además
Último día para disfrutar del Desafío Arena Mixta con el Colectivo Gamer
Fin de las vacaciones.

Último día para disfrutar del "Desafío Arena Mixta con el Colectivo Gamer"
Mascotas de compañía en el transporte público
Atención.

Permitirán llevar perros y gatos de compañía en colectivos de San Salvador de Jujuy

Puede ser usando la SUBE digital, escaneando un código QR o mediante tarjetas sin contacto cargadas en billeteras virtuales como Google Wallet o Apple Wallet.

Existen múltiples opciones para pagar el transporte público desde tu celular.

Además, ante los últimos aumentos de tarifa, conviene considerar que cada método brinda beneficios adicionales: la SUBE digital aplica descuentos por cantidad de viajes, mientras que el pago con QR o con tarjetas contactless ofrece reintegros según la entidad bancaria.

Pago con QR en el colectivo

  • Abrí la billetera virtual que utilices.
  • Generá el código QR: seleccioná la opción de pago con QR y creá el código.
  • Informale al chofer que vas a pagar con QR.
  • Acercá el celular con el código QR al validador del colectivo, que leerá el código y confirmará la transacción.
Cómo pagar desde el celular.

Pago con tarjeta sin contacto desde el celular

Para abonar subte o colectivo con tarjeta contactless, podés usar tarjetas Visa o Mastercard de crédito, débito o prepaga, siempre que estén registradas previamente en Google Wallet o Apple Wallet según corresponda.

Existen múltiples opciones para pagar el transporte público desde tu celular.

Pasos para colectivo:

  • Decile al chofer tu destino.
  • Acercá la tarjeta o el celular con NFC al validador.
  • Si pagás con el celular, asegurate de que NFC esté activado y el dispositivo desbloqueado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Último día para disfrutar del "Desafío Arena Mixta con el Colectivo Gamer"

Permitirán llevar perros y gatos de compañía en colectivos de San Salvador de Jujuy

Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental

Santa Fe: investigan el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital

Lo que se lee ahora
Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Foto: MPA.
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile video
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel