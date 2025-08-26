¿Cómo pagar el colectivo con el celular?

El paso a paso para utilizar cada método.

Actualmente, pagar los viajes en colectivo es mucho más práctico y rápido. Ya no hace falta depender únicamente de la tarjeta SUBE física, ya que existen varias alternativas para pagar directamente desde el celular. Los móviles permiten diversas formas de pago.

Puede ser usando la SUBE digital, escaneando un código QR o mediante tarjetas sin contacto cargadas en billeteras virtuales como Google Wallet o Apple Wallet.

Existen múltiples opciones para pagar el transporte público desde tu celular. Además, ante los últimos aumentos de tarifa, conviene considerar que cada método brinda beneficios adicionales: la SUBE digital aplica descuentos por cantidad de viajes, mientras que el pago con QR o con tarjetas contactless ofrece reintegros según la entidad bancaria.

Pago con QR en el colectivo Abrí la billetera virtual que utilices.

Generá el código QR: seleccioná la opción de pago con QR y creá el código.

seleccioná la opción de pago con QR y Informale al chofer que vas a pagar con QR.

Acercá el celular con el código QR al validador del colectivo, que leerá el código y confirmará la transacción.

Cómo pagar desde el celular. Pago con tarjeta sin contacto desde el celular Para abonar subte o colectivo con tarjeta contactless, podés usar tarjetas Visa o Mastercard de crédito, débito o prepaga, siempre que estén registradas previamente en Google Wallet o Apple Wallet según corresponda. Existen múltiples opciones para pagar el transporte público desde tu celular. Pasos para colectivo: Decile al chofer tu destino.

Acercá la tarjeta o el celular con NFC al validador.

al validador. Si pagás con el celular, asegurate de que NFC esté activado y el dispositivo desbloqueado.

