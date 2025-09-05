viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 15:14
Indicador.

El riesgo país superó los 900 puntos por primera vez en cinco meses

A horas de las elecciones en Buenos Aires, el riesgo país volvió a subir y tocó su máximo desde abril.

Por  Claudio Serra
El riesgo país superó los 900 puntos

A pocas horas de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires previstas para el domingo, el riesgo país superó los 900 puntos básicos por primera vez en cinco meses, indicador que tuvo su mayor valor desde el 10 de abril.

El indicador que mide la confianza de los inversores, llegó al nivel más alto desde abril, luego que el miércoles había anotado un alza de 7,3% y llegó a 898 puntos básicos. Hoy JP Morgan Chase marcó que Argentina se ubica en segundo lugar por debajo de Bolivia que registra 1381 puntos. El podio lo completa Ecuador, con 733.

Subió el riesgo país y cayeron las acciones argentinas en Wall Street (Foto ilustrativa)

Acciones en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York revirtieron las bajas iniciales. Las acciones argentinas que operan en Wall Street iniciaron la jornada con caídas que llegaron a superar el 5%, pero la tendencia se revirtió a media rueda.

En Wall Street, los ADRs de compañías argentinas operaron con mayoría de retrocesos, encabezados por Banco BBVA (-3,7%), Edenor (-2,8%) y Cresud (-2,5%). Entre las excepciones se destacaron IRSA, que avanzó 1,9%, y Telecom, que subió 0,4%.

La Bolsa porteña el panel líder de BYMA cedió 0,9% y se situó en 1.973.050,24 unidades. Las bajas más pronunciadas corresponden a Banco BBVA (-3,8%), Aluar (-3,6%) y Central Puerto (-2,1%). Las acciones de Irsa encabezaban las subas, con un alza de 2,9%; las seguían Telecom y Pampa energía, con mejoras de 2,5% y 2,1%, respectivamente.

