Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei por la economía: "Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes"

“Fijate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, escribió.