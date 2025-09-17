miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 09:33
Tenis.

Copa Davis: Argentina enfrenta a Alemania en cuartos de final

El cuadro de las Finales fue definido mediante sorteo en Bolonia, ciudad que albergará la etapa decisiva del torneo el próximo mes de noviembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis.

Argentina enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis.

Tras asegurarse la clasificación al derrotar a Países Bajos por 3-1, el conjunto argentino de la Copa Davis ya tiene definido a su contrincante en los cuartos de final. El sorteo del cuadro principal, realizado este miércoles en la Plaza Maggiore de Bolonia, determinó que se medirá frente a Alemania.

Etcheverry le dio el primer punto al equipo argentino (Foto: Prensa AAT).
Tenis.

Copa Davis: Tomás Etcheverry ganó y la Argentina se adelantó 1-0 ante Países Bajos
Cerúndolo le ganó el segundo partido a Van de Zandschulp (Foto: Prensa AAT).
Tenis.

Copa Davis: Cerúndolo ganó y Argentina quedó a un triunfo de la clasificación

La ciudad italiana será además la sede de la etapa decisiva del certamen, que se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre, instancia en la que se conocerá al próximo ganador de la tradicional Ensaladera de Plata.

El equipo argentino disputará las Finales de la Copa Davis en noviembre próximo.

Previo a la definición del cuadro, se realizó un sorteo entre Argentina y República Checa para resolver cuál de los dos conjuntos ocuparía la posición de cabeza de serie, ya que ambos compartían igualdad en la clasificación de la ITF.

En esa instancia, la fortuna no acompañó al plantel dirigido por Javier Frana, que terminó ubicado en el segundo bolillero. El evento se desarrolló al aire libre y contó con la presencia del extenista español Feliciano López, actual director del torneo.

Los jugadores argentinos festejan la clasificación en Groningen.

Sistema de juego de las Finales de la Copa Davis

El sorteo definió los cuartos de final, que se disputarán por eliminación directa con formato al mejor de tres encuentros, incluyendo dos partidos individuales y uno de dobles.

En las Finales estarán presentes Italia, como actual campeón, junto a los siete equipos que se clasificaron a través de las series de Qualifiers jugadas el último fin de semana.

En una de esas series, Argentina aseguró su lugar tras vencer a Países Bajos 3-1 como visitante, en la ciudad de Groningen. En los demás enfrentamientos avanzaron únicamente selecciones europeas: Austria, Alemania, Francia, Bélgica, República Checa y España.

Argentina enfrentará a Alemania en la Copa Davis.

Las series de cuartos de final de la Copa Argentina

  • Italia vs. Austria
  • Francia vs. Bélgica
  • República Checa vs. España
  • Alemania vs. Argentina.

Alemania, el rival argentino en cuartos de final de la Copa Davis

La selección de Alemania se aseguró un lugar en las Finales tras superar a Japón 4-0 como visitante, pese a hacerlo sin sus dos figuras principales, Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y Daniel Altmaier (49°).

Cuadro de la Copa Davis.

Zverev no representa a su país en la Copa Davis desde hace más de dos años, al decidir priorizar su estado físico para rendir al máximo en el circuito profesional. Su trayectoria en la Davis incluye 9 triunfos y 5 derrotas entre 2016 y 2023.

Bajo la conducción de Michael Kohlmann, el conjunto alemán disputó la serie en Tokio con Jan-Lennard Struff (97°) y Yannick Hanfmann (134°) como singlistas, mientras que el dobles lo integraron Kevin Krawietz (12°) y Tim Puetz (13°). El cuarto punto, ya con la serie definida, fue jugado por el joven Justin Engel (217°), de apenas 17 años.

