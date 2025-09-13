sábado 13 de septiembre de 2025

13 de septiembre de 2025 - 12:57
Tenis.

Copa Davis: Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales

Argentina le ganó el partido de dobles a Países Bajos y se clasificó para las Finales de la Copa Davis 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025

Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025

La Selección Argentina de tenis logró superar a Países Bajos en la serie de Qualifiers y se clasificó para las Finales de la Copa Davis 2025, que se disputarán en noviembre en la ciudad italiana de Bologna.

La clasificación quedó sellada este sábado con el triunfo en el partido de dobles, donde Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impusieron a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5, en el estadio cubierto MartiniPlaza de Groningen. Con este resultado, el conjunto nacional dirigido por Javier Frana ganó la llave por un contundente 3-0 global.

Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025
Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025

Argentina venció a Países Bajos y se clasificó a las Finales de la Copa Davis 2025

La dupla argentina mostró solidez desde el inicio y se llevó el primer set con autoridad. En el segundo parcial, sin embargo, estuvieron abajo 2-5, pero reaccionaron a tiempo, levantaron cinco sets points y terminaron cerrando el partido con su servicio, para asegurar la clasificación.

El viernes, victorias en los singles

El equipo argentino había quedado bien perfilado el viernes, cuando consiguió los dos primeros puntos de la serie: Tomás Etcheverry (64° del ranking) venció a Jesper De Jong (79°) por 6-4 y 6-4 y Francisco Cerúndolo (21°) derrotó a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1.

Camino a Bologna

Las Finales de la Copa Davis 2025 se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, con la participación de Italia (defensor del título) y los siete ganadores de los Qualifiers disputados este fin de semana.

Además del cruce entre Argentina y Países Bajos, las otras series fueron: Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.

Con esta victoria, Argentina vuelve a estar entre los mejores equipos del mundo y buscará en noviembre su tercer título histórico de Copa Davis, tras los conseguidos en 2016 y 2022.

