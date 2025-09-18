jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 13:16
Deportes.

Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Francia en cinco sets y está en octavos de final

Los de Marcelo Méndez lograron avanzar de manera ajustada tras una intensa remontada del vigente bicampeón olímpico, que casi lo deja fuera del certamen.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Argentina eliminó al último bicampeón olímpico.

Argentina eliminó al último bicampeón olímpico.

La selección argentina de vóley logró este jueves un triunfo agónico frente a Francia, venciendo 3-2 en cinco sets durante la última jornada del Grupo C, y con ello aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2025 en Filipinas. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez se impuso en el Smart Araneta Coliseum de Quezon City con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

Con esta victoria, Argentina dejó fuera de competencia a los últimos bicampeones olímpicos, tras el triunfo previo de Finlandia sobre Corea del Sur por 3-1, que terminó ocupando el segundo lugar del grupo.

La Albiceleste logró un heroico triunfo.

Argentina parecía encaminarse hacia un triunfo cómodo al quedarse con los dos primeros sets, pero la reacción del conjunto europeo lo colocó al borde de la eliminación. No obstante, en el quinto set apareció la figura de Luciano Vicentín, quien anotó cinco puntos decisivos que inclinaron la balanza a favor del equipo nacional.

El entrerriano de 25 años terminó como máximo goleador del partido con 22 unidades (uno de saque y 21 en ataque). Detrás de él se ubicaron en la tabla de anotadores argentinos Luciano Palonsky con 17, Bruno Loser con 12 y Pablo Kukartsev con 10 puntos.

La Albiceleste logró un heroico triunfo.

De esta manera, Argentina selló su clasificación a los octavos de final como líder invicto del Grupo C, tras haber derrotado previamente a Finlandia (3-2) y Corea del Sur (3-1).

Francia quedó eliminado tras la derrota con Argentina.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de vóley Filipinas 2025

El equipo dirigido por Marcelo Méndez se medirá el próximo domingo con Italia, actual campeón mundial, que finalizó en la segunda posición del Grupo F tras superar a Ucrania por 3-0. El encuentro comenzará a las 4:30 a.m. y podrá verse por la señal DSports.

