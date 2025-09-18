sábado 20 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de septiembre de 2025 - 18:23
Primera Nacional.

Entradas libres para carroceros para ver a Gimnasia de Jujuy este domingo

Los carroceros habilitados para la Fiesta Nacional de los Estudiantes tendrán acceso gratuito a la popular.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carroceros entrarán gratis a ver al Lobo
Lee además
gimnasia de jujuy perdio 1 a 0 ante nueva chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago
Gimnasia de Jujuy 
Zona B.

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

Según informaron desde la institución, los socios que estén al día con su cuota podrán ingresar con un acompañante gratis, un incentivo que busca premiar el compromiso de quienes apoyan al club mes a mes.

Además, los hinchas no socios que compren su entrada de manera física también podrán acceder con un acompañante sin costo adicional, lo que amplía las posibilidades de sumar voces y aliento en las tribunas.

Entrada libre para carroceros

La dirigencia confirmó también que los carroceros de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con oblea vigente podrán ingresar gratuitamente a los sectores de la popular.

image
Promo de Gimnasia de Jujuy.

Promo de Gimnasia de Jujuy.

Se viene Agropecuario: las palabras de Matías Módolo

El DT se mostró confiado en que, tras las dos derrotas, Gimnasia de Jujuy se recuperará y seguirá peleando el torneo. “Nos propusimos sacar lo mejor del grupo. Creo que cuando el zapato aprieta, se ve la verdadera personalidad de cada uno”, dijo

“El grupo está muy bien, con mucho entusiasmo y mentalidad positiva de que el panorama es totalmente alentador. Tres partidos, dos en casa, peleando el torneo, fue lo que nos propusimos a principio de año y obviamente que hay algunos matices como las veces que estuvimos punteros o la oportunidad que tuvimos para cortarnos, para recuperar la punta, pero para todos es complicado”, dijo el entrenador.

gimnasia de jujuy matias modolo
Matías Módolo, DT de Gimnasia de Jujuy.

Matías Módolo, DT de Gimnasia de Jujuy.

Sobre cómo será la recta final de la Primera Nacional, Módolo subrayó que “los que mejor estemos estos últimos tres partidos, nos vamos a quedar con el máximo premio”, aunque admitió que “tuvimos una merma en varios aspectos”.

Destacó que las ausencias por lesiones o suspensiones, resintieron el funcionamiento. “Primero por las bajas, los nombres propios, en la jerarquía individual que hemos perdido. Después en lo que representan para nosotros dos capitanes como son Cosaro y Dematei”, y dijo que la ausencia de Maidana también afectó. “Es uno de los mediocampistas que más minutos tuvo en mi ciclo”.

“Los hemos reemplazado con futbolistas que lo han hecho muy bien, pero que son de otras características. Es un poco lógico que en los momentos donde más presión hay, no poder contar con los mejores, más acostumbrados están a soportar la presión, el equipo tenga una merma”.

MATÍAS MÓDOLO – DT Gimnasia - TODOJUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy perdió y bajó de los dos primeros puestos: cómo quedó en la tabla

El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Gimnasia (J) y Agropecuario Argentino se encuentran en la fecha 32 de la zona B

Matías Módolo: "Vamos unidos hasta el final"

Lo que se lee ahora
Matías Módolo: Vamos unidos hasta el final
Fútbol.

Matías Módolo: "Vamos unidos hasta el final"

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta
¡Bienvenidos!.

FNE 2025: Después de 41 años volvió la Escuela Técnica N°2 de San Pedro de Jujuy a la Fiesta

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancó a las 19

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: empezó el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Barrio El Chingo.

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel