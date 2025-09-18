Entradas libres para carroceros para ver a Gimnasia de Jujuy este domingo

Gimnasia de Jujuy se prepara para recibir a Agropecuario por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional este domingo a las 18 en el estadio “23 de Agosto , y la dirigencia del club decidió impulsar una serie de promociones para el público.

Según informaron desde la institución, los socios que estén al día con su cuota podrán ingresar con un acompañante gratis , un incentivo que busca premiar el compromiso de quienes apoyan al club mes a mes.

Además, los hinchas no socios que compren su entrada de manera física también podrán acceder con un acompañante sin costo adicional , lo que amplía las posibilidades de sumar voces y aliento en las tribunas.

La dirigencia confirmó también que los carroceros de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con oblea vigente podrán ingresar gratuitamente a los sectores de la popular .

image Promo de Gimnasia de Jujuy.

Se viene Agropecuario: las palabras de Matías Módolo

El DT se mostró confiado en que, tras las dos derrotas, Gimnasia de Jujuy se recuperará y seguirá peleando el torneo. “Nos propusimos sacar lo mejor del grupo. Creo que cuando el zapato aprieta, se ve la verdadera personalidad de cada uno”, dijo

“El grupo está muy bien, con mucho entusiasmo y mentalidad positiva de que el panorama es totalmente alentador. Tres partidos, dos en casa, peleando el torneo, fue lo que nos propusimos a principio de año y obviamente que hay algunos matices como las veces que estuvimos punteros o la oportunidad que tuvimos para cortarnos, para recuperar la punta, pero para todos es complicado”, dijo el entrenador.

gimnasia de jujuy matias modolo Matías Módolo, DT de Gimnasia de Jujuy.

Sobre cómo será la recta final de la Primera Nacional, Módolo subrayó que “los que mejor estemos estos últimos tres partidos, nos vamos a quedar con el máximo premio”, aunque admitió que “tuvimos una merma en varios aspectos”.

Destacó que las ausencias por lesiones o suspensiones, resintieron el funcionamiento. “Primero por las bajas, los nombres propios, en la jerarquía individual que hemos perdido. Después en lo que representan para nosotros dos capitanes como son Cosaro y Dematei”, y dijo que la ausencia de Maidana también afectó. “Es uno de los mediocampistas que más minutos tuvo en mi ciclo”.

“Los hemos reemplazado con futbolistas que lo han hecho muy bien, pero que son de otras características. Es un poco lógico que en los momentos donde más presión hay, no poder contar con los mejores, más acostumbrados están a soportar la presión, el equipo tenga una merma”.