2 de octubre de 2025 - 19:19
Copa Argentina.

A qué hora juegan River Plate y Racing Club y dónde ver el partido

River Plate y Racing Club jugarán este jueves por Copa Argentina, en Rosario, por un lugar en las semifinales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
River Plate y Racing Club por Copa Argentina (Archivo)

River Plate y Racing Club por Copa Argentina (Archivo)

River Plate y Racing Club protagonizarán este jueves un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito en Rosario, Santa Fe. El ganador será uno de los semifinalistas del certamen federal.

El encuentro comenzará a las 18 y tendrá a Hernán Mastrángelo como juez principal. Será televisado por TyC Sports y en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en el sistema analógico y por la frecuencia 23 en HD.

Con la mira puesta en meterse entre los cuatro mejores del certamen, River y Racing llegan a Rosario para un cruce que promete intensidad y buen fútbol. El ganador seguirá en carrera por el título y por el boleto a las competencias internacionales que otorga la Copa Argentina.

River Plate y Racing Club por Copa Argentina (Archivo)
River Plate y Racing Club por Copa Argentina (Archivo)

River Plate y Racing Club por Copa Argentina (Archivo)

Cómo llega River Plate

En River volverá a la titularidad Enzo Pérez, quien no pudo jugar ante Riestra por el corte en la rodilla ante Palmeiras. También regresarán Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero en lugar de Fabricio Bustos y Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta.

Juan Portillo seguirá como volante junto a Giuliano Galoppo, pero no está claro quiénes serán el resto de los volantes: Kevin Castaño sería el tercer volante, pudiendo acompañar a Ignacio Fernández, aunque aún Gallardo no lo confirmó.

Juan Fernando Quintero mantendrá la titularidad al igual que Maximiliano Salas, aunque es duda saber quién será quien complete el tridente ofensivo: Miguel Borja que no está pasando un buen momento o Facundo Colidio, ya que Driussi sigue lesionado.

Racing llega entonado

Mientras que Racing tiene el equipo prácticamente confirmado y tiene entre los convocados a Marcos Rojo, quien solo está habilitado para jugar Libertadores y Copa Argentina. Otro que podría ser titular es Santiago Solari.

Juan Nardoni, lesionado, no aparece en la nómina de convocados, al igual que Luciano Vietto y Matías Zaracho. El once titular sería con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Zapata, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

