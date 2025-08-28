Cuándo juega River por la Copa Argentina 2025

Los octavos de final de la Copa Argentina 2025 cerrarán este jueves 28 de agosto con el duelo entre Unión de Santa Fe y River Plate , que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza . El partido comenzará a las 21:15 y se podrá ver en vivo exclusivamente por TyC Sports , accesible también en plataformas Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play .

Sufrido. River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales y está en cuartos de final de la Libertadores

Además, en canchallena.com se ofrecerá cobertura minuto a minuto con estadísticas y datos actualizados al instante. Previo al partido que estará bajo la conducción arbitral de Carlos Andrés Gariano , los pronósticos de las casas de apuestas señalan a River Plate como favorito.

El triunfo millonario se paga a 2.05 , mientras que una victoria de Unión de Santa Fe , que le permitiría avanzar a la siguiente ronda, cotiza a 4.03 . En caso de empate, que derivaría la definición a los penales, la cuota alcanza 3.30 .

El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un buen momento y se posiciona sexto en la zona A del Torneo Clausura 2025 , con 9 puntos derivados de dos victorias, tres empates y una sola derrota . En la Copa Argentina, el Tatengue eliminó de manera consecutiva a Colegiales por 3-1 y a Rosario Central , imponiéndose en los penales 3-1 tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario.

Unión enfrentará a River.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo lidera el Grupo B del Torneo Clausura 2025 con 12 puntos, tras el empate 1-1 frente a Lanús registrado este lunes. Además, ya se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, lo que le permite disputar el título en todas las competiciones durante el segundo semestre. En su recorrido hacia los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate superó a Ciudad de Bolívar 2-0 y a San Martín de Tucumán 3-0.

River Plate pelea en todos los frentes en el segundo semestre de la temporada y quiere dar un paso más en la Copa Argentina 2025.

El antecedente en Copa Argentina

Los mismos equipos se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina 2016, con un triunfo de River Plate 3-0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. En aquel encuentro, bajo la dirección de Marcelo Gallardo en su primer ciclo, los goles fueron obra de Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario.

El ganador del duelo de este jueves avanzará a los cuartos de final y se medirá con Racing Club, que previamente eliminó a Deportivo Riestra 3-0 y aguarda conocer a su próximo rival.