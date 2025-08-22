¿Cuándo juega River ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

River avanzó ante Libertad en el Monumental.

En el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate se quedó con la victoria este jueves frente a Libertad desde los penales en el Estadio Más Monumental. Franco Armani detuvo el tiro decisivo y permitió que su equipo avanzara a la siguiente fase luego del 1-1 registrado en el segundo encuentro.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán un reto aún más exigente. En los cuartos de final, con un lugar en las semifinales en juego, deberán medirse con Palmeiras, que llega con la moral alta tras eliminar a Universitario de Perú con un contundente 4-0 en el marcador global.

River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales Aunque CONMEBOL dará a conocer la fecha y el horario oficial de los encuentros este viernes, ya se conoce en qué semana se disputará el partido de ida en Núñez. La primera confrontación se jugará entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, mientras que la revancha en San Pablo se llevará a cabo la semana siguiente.

De este modo, el Millonario contará con casi un mes para preparar esta serie clave frente a los paulistas. Mientras tanto, el equipo de Gallardo buscará mantener su rendimiento en el Torneo Clausura, donde continúa como líder de la Zona B después de las cinco primeras jornadas.

José Manuel López y su celebración en el Mundial de Clubes, donde su actuación con el Palmeiras le permitió la convocatoria a la Selección Argentina. Cuándo es el próximo partido de River Luego de asegurarse el pase frente a Libertad, el Millonario dirigirá nuevamente su atención al torneo doméstico. Su próximo compromiso será el lunes 25 de agosto a las 21.15, visitando a Lanús en el partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato. El Millonario está entre los ocho mejores equipos del máximo certamen continental. Cómo quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras la victoria de River ante Libertad. Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores Sao Paulo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

(BRA) vs. (ECU) River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

(ARG) vs. (BRA) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)

(ARG) vs. (ARG) Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.