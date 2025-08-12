María Becerra en River: ¿Cómo comprar las entradas y qué precios tienen?

María Becerra en River Plate: dónde comprar las entradas y a qué precio.

María Becerra volverá a los escenarios para ofrecer uno de los conciertos más destacados de su trayectoria: el próximo 12 de diciembre se presentará en el Estadio Monumental de River Plate, con un espectáculo diseñado para ser disfrutado en 360°.

Tras la irrupción de "Shanina", el nuevo alter ego de la cantante, en diversas plataformas de streaming, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar la fecha mediante una impactante presentación desde el helipuerto de Puerto Madero, a más de 70 metros de altura.

María Becerra. Desde allí, confirmó que "La nena de Argentina" regresará al emblemático estadio de Núñez, luego de haber vendido todas las entradas en dos funciones agotadas en tiempo récord durante 2024. En esta ocasión, el show producido por DF Entertainment ofrecerá una experiencia visual que abarca todos los ángulos del recinto.

María Becerra en River Plate: dónde comprar las entradas Las localidades para el concierto de María en River Plate estarán disponibles a partir del lunes 11 de agosto desde las 13:00 horas. Esta primera etapa corresponde a una preventa exclusiva destinada a clientes de BBVA, quienes podrán adquirir sus entradas con la ventaja de pagar en hasta seis cuotas sin intereses.

María Becerra está lista para regresar a los escenarios. La comercialización para el público en general comenzará el 12 de agosto, también a las 13:00. Todas las entradas podrán comprarse únicamente a través de la plataforma oficial de All Access. María Becerra en River Plate. María Becerra en River: precio de las entradas PLATEA SIVORI/CENTENARIO ALTA - $ 55.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO ALTA LATERAL - $ 60.000 + SC

CAMPO GENERAL (C/ACCESO A SIVORI Y CENTENARIO INF Y BAJA) - $ 65.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO ALTA CENTRAL - $ 75.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO MEDIA LATERAL - $ 80.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO BAJA LATERAL - $ 90.000 + SC María Becerra como Shanina, la protagonista de sus últimos videos. PLATEA SIVORI/CENTENARIO MEDIA (NUMERADA) - $ 90.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO MEDIA CENTRAL - $ 95.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO INFERIOR LATERAL - $ 105.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO BAJA CENTRAL - $ 115.000 + SC

PLATEA SAN MARTÍN/BELGRANO INFERIOR CENTRAL - $ 125.000 + SC

PITS - $ 300.000 + SC

