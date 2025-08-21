River Plate sufrió con Libertad, pero ganó por penales y está en cuartos de la Libertadores

River Plate clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras empatar 1 a 1 con Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, y ganar en la tanda de tiros desde el punto del penal . Ahora deberá jugar con Palmeiras el pase a semifinales.

El equipo Millonario no tuvo un buen partido , pero aun así logró ponerse en ventaja con un gol de Driussi , pero Robert Rojas lo empató para el Gumarelo . Y en el segundo tiempo, los de Marcelo Gallardo jugaron casi 40 minutos con un hombre menos por la expulsión de Giuliano Galoppo .

El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo gracias a Sebastián Driussi, figura del encuentro. Sin embargo, Libertad encontró la igualdad poco antes del descanso a través de Robert Rojas.

Con el 1-1 final y tras el empate en la ida, la serie se definió desde los doce pasos. Allí, River fue más efectivo: Ignacio Fernández, Miguel Ángel Borja y Lucas Martínez Quarta convirtieron sus ejecuciones , mientras que Marcos Acuña falló.

Por el lado del conjunto paraguayo, Diego Viera anotó, pero Jorge Recalde, Ernesto Caballero y Marcelo Fernández desperdiciaron sus oportunidades. En Libertad, Hugo Fernández se destacó con 9 pases precisos, 2 recuperaciones y presencia ofensiva.

El Millonario, que dominó la posesión de la pelota y mostró superioridad en varios pasajes del partido, celebró el pase a la próxima fase en un final lleno de tensión. Driussi, autor del gol riverplatense y protagonista con 4 remates al arco y 17 pases correctos, fue elegido la figura de la noche.

Con este triunfo, River avanza a los cuartos de final de la Libertadores y deja en el camino a un duro Libertad, que luchó hasta el final pero no pudo con la jerarquía de los de Núñez. Ahora llega Palmeiras, primero en Buenos Aires y luego en Brasil.