sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 20:15
Liga Profesional

EN VIVO: ¡Arranca el segundo tiempo! Independiente y River Plate empatan sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio la Caldera del Diablo. El Rojo y el Millonario no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Lee además
sobre el final, milton gimenez marco el gol del empate entre boca juniors y racing club

Sobre el final, Milton Giménez marcó el gol del empate entre Boca Juniors y Racing Club
con gol de gaston gonzalez, sarmiento se impuso 1 a 0 ante san martin (sj)

Con gol de Gastón González, Sarmiento se impuso 1 a 0 ante San Martín (SJ)

Las estadísticas del encuentro entre Independiente y River Plate del Clausura:

  • Posesión: Independiente (54%) VS River Plate (46%)
  • Tiros al arco: Independiente (3) VS River Plate (3)
  • Fouls cometidos: Independiente (12) VS River Plate (10)
  • Pases Correctos: Independiente (206) VS River Plate (273)
  • Pases Incorrectos: Independiente (64) VS River Plate (88)
  • Recuperaciones: Independiente (23) VS River Plate (2)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente (3) VS River Plate (2)
  • Tiros Libres: Independiente (3) VS River Plate (1)
Así llegan Independiente y River Plate

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Gimnasia. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre River Plate y San Lorenzo, con un marcador 0-0..

El juez seleccionado para el partido en el estadio la Caldera del Diablo fue Nazareno Arasa.

Formación de Independiente hoy

Julio César Vaccari propuso una alineación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala como defensores; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés y Felipe Loyola como centrocampistas; y Santiago Montiel, Matías Abaldo y Walter Mazzantti como delanteros.

Formación de River Plate hoy

Por su parte, Marcelo Gallardo se decidió por un esquema 4-4-2, con Franco Armani defendiendo el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña como zagueros; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza Fonda en el centro del campo; y con Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sobre el final, Milton Giménez marcó el gol del empate entre Boca Juniors y Racing Club

Con gol de Gastón González, Sarmiento se impuso 1 a 0 ante San Martín (SJ)

Por la fecha 4 se enfrentarán Argentinos Juniors y Unión

Instituto se enfrenta ante la visita Platense por la fecha 4

Belgrano se enfrentará ante Banfield por la fecha 4

Lo que se lee ahora
por que marcos rojo no puede jugar con racing en el torneo clausura
Inédito.

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel