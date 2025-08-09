EN VIVO: ¡Arranca el segundo tiempo! Independiente y River Plate empatan sin goles

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio la Caldera del Diablo. El Rojo y el Millonario no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.
Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio la Caldera del Diablo. El Rojo y el Millonario no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Independiente recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Gimnasia. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 3 a favor.
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre River Plate y San Lorenzo, con un marcador 0-0..
El juez seleccionado para el partido en el estadio la Caldera del Diablo fue Nazareno Arasa.
Julio César Vaccari propuso una alineación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala como defensores; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés y Felipe Loyola como centrocampistas; y Santiago Montiel, Matías Abaldo y Walter Mazzantti como delanteros.
Por su parte, Marcelo Gallardo se decidió por un esquema 4-4-2, con Franco Armani defendiendo el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña como zagueros; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza Fonda en el centro del campo; y con Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja como atacantes.
