EN VIVO: ¡Arranca el segundo tiempo! Independiente y River Plate empatan sin goles

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio la Caldera del Diablo. El Rojo y el Millonario no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Con gol de Gastón González, Sarmiento se impuso 1 a 0 ante San Martín (SJ)

Sobre el final, Milton Giménez marcó el gol del empate entre Boca Juniors y Racing Club

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Independiente recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Gimnasia. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre River Plate y San Lorenzo, con un marcador 0-0..

El juez seleccionado para el partido en el estadio la Caldera del Diablo fue Nazareno Arasa.

Formación de Independiente hoy

Julio César Vaccari propuso una alineación 4-3-3 con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala como defensores; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés y Felipe Loyola como centrocampistas; y Santiago Montiel, Matías Abaldo y Walter Mazzantti como delanteros.

Formación de River Plate hoy

Por su parte, Marcelo Gallardo se decidió por un esquema 4-4-2, con Franco Armani defendiendo el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña como zagueros; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza Fonda en el centro del campo; y con Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7