Copa Libertadores: River Plate empató 0 a 0 ante Libertad en Paraguay

River ante Libertad.

Este jueves por la noche, River Plate empató 0 a 0 ante Libertad en Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El equipo de Marcelo Gallardo mejoró su producción en el segundo tiempo a partir de los cambios del Muñeco, pero no le alcanzó para romper la paridad.

La revancha de la serie será el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) en el Estadio Monumental, pero antes el Millonario afrontará el partido por el Clausura ante Godoy Cruz este domingo a partir de las 18:30 como local. El ganador de la eliminatoria chocará con Universitario o Palmeiras, que goleó 4-0 en la ida disputada en Perú.

