Peñarol vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

Por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians y Peñarol se enfrentan el jueves 21 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.
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Por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians y Peñarol se enfrentan el jueves 21 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Peñarol terminó con un empate en 1 frente a Platense en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 3 a favor.
En la fecha pasada, Corinthians finalizó con un empate 1-1 ante Santa Fe..
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Corinthians sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
La posición de liderazgo del Grupo E está ocupada por Corinthians que ha logrado 10 unidades y lleva convertidos 7 goles. Por su parte, Peñarol se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 2 puntos y 3 goles.
El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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