River Plate derrotó a Godoy Cruz con dobletes de Driussi y Galoppo

River Plate derrotó a Godoy Cruz

River Plate derrotó a Godoy Cruz 4 a 2 en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Los goles del partido para el local los anotaron Sebastián Driussi en dos oportunidades al igual que Giuliano Galoppo .

La figura del encuentro fue el volante que convirtió 2 goles, dio 30 pases correctos, robó 2 pelotas y pateó 3 veces al arco. Otro de los futbolistas clave en el Estadio Monumental fue Sebastián Driussi. El delantero de River Plate convirtió 2 goles, pateó 3 veces al arco ante Godoy Cruz y dio 20 pases correctos.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco en la línea defensiva; Ignacio Fernández, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero en el medio; y Sebastián Driussi y Juan Bautista Dadín en el ataque.

Los conducidos por Walter Ribonetto se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Franco Petroli bajo los tres palos; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Segundo Morán en defensa; Nicolás Fernández, Vicente Poggi y Gonzalo Abrego en la mitad de cancha; y Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sebastián Zunino, quien tuvo una actuación correcta. El Millonario visitará a Lanús en la próxima jornada, mientras que el Tomba recibirá a Vélez en el estadio Malvinas Argentinas. Embed

