viernes 22 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 18:13
Orgullo.

Dos jujeños representarán a la Argentina en la clasificación al Mundial FIFAe 2025 en Arabia Saudita

Los jujeños Lucas Garay y Gabriel Farfan buscarán clasificar al Mundial FIFAe 2025, que se disputará en diciembre en Arabia Saudita.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Jujuy vuelve a ser protagonista en el universo de los deportes electrónicos. Lucas Garay (Luckz99) y Gabriel Farfan (Patukzn777) buscarnán su clasificación al Mundial FIFAe 2025, el torneo más prestigioso de eFootball Mobile, que se llevará a cabo en diciembre en Arabia Saudita bajo la organización de la FIFA y Konami.

Ambos jugadores forman parte de la selección argentina, y tienen que jugar las eliminatorias sudamericanas para clasificar por la Asociación del Fútbol Argentino de Esports (AFAe) al evento, tras destacarse en las recientes eliminatorias nacionales.

El recorrido de Garay fue imponente: acumuló 72 triunfos, 2 empates y solo 4 derrotas, con lo que alcanzó los 2000 puntos, la máxima puntuación del torneo. Farfan se ubicó segundo gracias a una sólida campaña de 62 victorias, 10 empates y 6 caídas, alcanzando los 1811 puntos. La competencia fue abierta a todo el país y reunió a cientos de miles de jugadores, lo que realza aún más la magnitud del logro.

La FIFAe World Cup celebrará este año su segunda edición y reunirá a los mejores exponentes del mundo en dos formatos: duelos 2v2 en consola y partidas 1v1 en móvil. Para Garay y Farfan no es la primera experiencia internacional: el primero ya representó a la Argentina en 2024, también en Arabia, donde se metió entre los nueve mejores del planeta. Farfan, por su parte, viajó este año a Italia para disputar la fase final de la Champions League de eFootball Mobile, buscando un lugar en el Inter de Milán.

