Copa Libertadores 2025: así quedaron definidos los cuartos de final

Cómo quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras la victoria de River ante Libertad.

Durante esta semana quedaron definidos los equipos que avanzaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Entre los clasificados aparece River Plate, que dejó en el camino a Libertad tras imponerse por 3-1 en los penales en el estadio Monumental, y ya tiene confirmado a su próximo adversario.

En la siguiente instancia, el conjunto de Núñez se medirá con Palmeiras de Brasil, en una serie que otorgará un boleto a las semifinales del certamen más prestigioso de Sudamérica. El primer cruce se llevará a cabo en Buenos Aires, mientras que el desenlace se disputará en San Pablo.

River eliminó a Libertad y paso a cuartos de final de la Copa Libertadores Embed Los otros equipos que se aseguraron un lugar entre los ocho mejores del torneo son: Vélez, Racing y Estudiantes por Argentina; San Pablo, Flamengo y Palmeiras representando a Brasil; y la Liga de Quito de Ecuador.

El cuadro de la Copa Libertadores: así quedaron las llaves de cuartos de final El cuadro de la Copa Libertadores. Cuándo juega River contra Palmeiras Aunque todavía no se confirmó de manera oficial el calendario de los cuartos de final, ya está previsto que River Plate y Palmeiras se enfrenten en el primer cruce en Buenos Aires en un rango de fechas que va desde el martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre.

Posteriormente, la definición de la serie tendrá lugar en San Pablo, donde se jugará el compromiso de vuelta entre el martes 23 y el jueves 25 del mismo mes.

