miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 11:06
Fútbol.

Copa Libertadores 2025: así van quedando los cruces de Cuartos de final

Esta semana quedarán definidas las clasificaciones a la siguiente fase. Racing y Vélez ya pasaron, y aún resta ver que pasa con Estudiantes y River.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: cruces, fechas y calendario.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: cruces, fechas y calendario.

La edición 2025 de la Copa Libertadores atraviesa su etapa más emocionante. Después de una fase de grupos repleta de emociones y de unos octavos de final sorprendentes y llenos de dramatismo, los equipos clasificados a los cuartos de final se preparan para dar un nuevo paso rumbo a la consagración.

La competición mantiene un nivel creciente de tensión y expectativa, con enfrentamientos de ida y vuelta que definirán quiénes avanzarán en la lucha por el campeonato sudamericano.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: Cronograma de partidos

Copa Libertadores 2025.

-Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores

Fecha: del martes 16 al jueves 18 de septiembre

Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores

Fecha: del martes 23 al jueves 25 de septiembre

Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores 2025: como sigue el calendario

Los cuartos de final de la Copa Libertadores ya tienen fechas confirmadas: los partidos de ida se disputarán entre el 16 y 18 de septiembre, y los de vuelta entre el 23 y 25 del mismo mes. Los equipos que avancen se asegurarán un lugar entre los cuatro mejores del continente.

Las semifinales comenzarán con los choques de ida del 21 al 23 de octubre, mientras que los de vuelta se jugarán entre el 28 y 30 de octubre, definiendo así a los dos finalistas del torneo.

El duelo decisivo se disputará el 29 de noviembre.
La Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Libertadores 2025.

La Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Libertadores 2025.

La Final Única también cuenta con fecha y sede confirmadas: será el 29 de noviembre en Lima, Perú, en el Estadio Monumental de la ciudad, hogar de Universitario, repitiendo el escenario que albergó la definición en 2019.

