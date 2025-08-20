Semana crucial de Copa Libertadores y Sudamericana: La agenda de los equipos argentinos

Comienza una semana decisiva para los clubes argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se conocerán los clasificados a los cuartos de final, y la expectativa es altísima. En la Libertadores, Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River lucharán por meterse entre los ocho mejores.
Mientras tanto, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz buscarán avanzar de ronda. De todas formas, habrá al menos un equipo argentino eliminado, debido al enfrentamiento directo entre Central Córdoba y Lanús.
19 Vélez vs Fortaleza (Copa Libertadores) - En la ida empataron 0-0 -
21.30 Racing vs Peñarol (Copa Libertadores) - En la ida ganó Peñarol 1-0 -
Miércoles 20 de agosto
19 Estudiantes vs Cerro Porteño (Copa Libertadores) - En la ida ganó Estudiantes 1-0 -
Jueves 21 de agosto
21.30 River vs Libertad (Copa Libertadores) - En la ida empataron 0-0 -
Estudiantes, por la Copa Libertadores.
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana
Martes 19 de agosto
19 Huracán vs Once Caldas (Copa Sudamericana) - En la ida ganó Once Caldas 1-0 -
Miércoles 20 de agosto
21.30 Independiente vs Universidad de Chile (Copa Sudamericana) - En la ida ganó U. de Chile 1-0 -
River enfrentará a Libertad este jueves desde las 21:30.
La posible formación de River.
Jueves 21 de agosto
19 Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (Copa Sudamericana) - En la ida ganó Atl. Mineiro 2-1 -
21.30 Lanús vs Central Córdoba (Copa Sudamericana) En la ida ganó C. Córdoba 1-0 -
