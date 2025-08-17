domingo 17 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2025 - 06:58
Copa Libertadores

Estudiantes vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Cerro Porteño. El partido se jugará en el estadio el Tierra de Campeones el miércoles 20 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Jesús Valenzuela Sáez.

Estudiantes vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Pincha llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante C. Porteño este miércoles 20 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Tierra de Campeones.

Lee además
racing club se enfrentara ante penarol por la llave 6

Racing Club se enfrentará ante Peñarol por la llave 6
fortaleza visita a velez por la llave 5

Fortaleza visita a Vélez por la llave 5

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 2 en los últimos 3 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
  • Segunda Fase: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)
  • Segunda Fase: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)
  • Tercera Fase: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)
  • Tercera Fase: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
Horario Estudiantes y Cerro Porteño, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club se enfrentará ante Peñarol por la llave 6

Fortaleza visita a Vélez por la llave 5

Internacional vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Por la llave 1 se enfrentarán São Paulo y At. Nacional

Con goleada, Palmeiras se acerca a la clasificación

Lo que se lee ahora
rugby championship: los all blacks le ganaron 41 a 24 a los pumas
Primera Fecha.

Rugby Championship: Los All Blacks le ganaron 41 a 24 a Los Pumas

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Falleció el acto Alberto Martín
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel