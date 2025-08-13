miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 10:13
Fútbol.

Hoy juega Estudiantes ante Cerro Porteño por Copa Libertadores: hora y dónde verlo

El Pincha viaja a Asunción con la ilusión de un buen resultado en su camino hacia la gloria continental. El equipo de Domínguez viene de tres victorias al hilo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cerro Porteño vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: horario, dónde ver en vivo y formaciones. &nbsp;

Cerro Porteño vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: horario, dónde ver en vivo y formaciones.

 

Estudiantes llega con confianza y optimismo para enfrentar a Cerro Porteño este miércoles a las 19 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha acumula tres triunfos seguidos y refuerza tanto su funcionamiento colectivo como el rendimiento individual de sus jugadores.

Lee además
por que marcos rojo no puede jugar con racing en el torneo clausura
Inédito.

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura
River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.
Fútbol.

Cuándo y dónde ver Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Así llega el equipo de La Plata a los compromisos eliminatorios del torneo. Descubrí las alineaciones, cómo seguir el encuentro en vivo y toda la información relevante.

Estudiantes, por la Copa Libertadores

Cómo llegan Cerro Porteño y Estudiantes al duelo por la Copa Libertadores

El Ciclón de Barrio Obrero afronta el encuentro de Copa con dos ausencias importantes: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, señaló el técnico argentino Diego Martínez en la previa.

Cerro Porteño viene de empatar 0-0 frente a Nacional en la séptima fecha del Clausura paraguayo, lidera la tabla y mantiene una racha invicta de ocho partidos.

Por su parte, Estudiantes recuperó consistencia y acumula tres triunfos consecutivos: 2-1 ante Huracán en La Plata, 1-0 frente a Racing en El Cilindro y 2-1 sobre Independiente Rivadavia en UNO. El Pincha se ubica como uno de los líderes de la Zona A de la Liga, compartiendo la cima con Barracas.

El Pincha está de racha y viaja a Asunción con la ilusión de volver con un resultado esperanzador en el camino a la conquista continental.

Estudiantes se aseguró el primer puesto del Grupo A en la Copa Libertadores, igualando en puntos a Botafogo (12) pero con una diferencia de gol superior. “Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”, expresó el técnico Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño.

El DT del Pincha aún no definió la alineación: “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Cuándo y dónde ver Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Ni la Bombonera, ni el Maracana: mirá donde se jugará la final de la Copa Libertadores

Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitro confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

La Escuela de Danzas se traslada a la Ciudad de las Artes. video
Jujuy.

Cuándo y cómo será el traslado de las escuelas a la Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel