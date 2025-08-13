Hoy juega Estudiantes ante Cerro Porteño por Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Estudiantes llega con confianza y optimismo para enfrentar a Cerro Porteño este miércoles a las 19 en el estadio La Nueva Olla de Asunción , por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 . El Pincha acumula tres triunfos seguidos y refuerza tanto su funcionamiento colectivo como el rendimiento individual de sus jugadores.

Así llega el equipo de La Plata a los compromisos eliminatorios del torneo. Descubrí las alineaciones, cómo seguir el encuentro en vivo y toda la información relevante.

El Ciclón de Barrio Obrero afronta el encuentro de Copa con dos ausencias importantes: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez . “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados , que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, señaló el técnico argentino Diego Martínez en la previa.

Cerro Porteño viene de empatar 0-0 frente a Nacional en la séptima fecha del Clausura paraguayo, lidera la tabla y mantiene una racha invicta de ocho partidos.

Por su parte, Estudiantes recuperó consistencia y acumula tres triunfos consecutivos: 2-1 ante Huracán en La Plata, 1-0 frente a Racing en El Cilindro y 2-1 sobre Independiente Rivadavia en UNO. El Pincha se ubica como uno de los líderes de la Zona A de la Liga, compartiendo la cima con Barracas.

El Pincha está de racha y viaja a Asunción con la ilusión de volver con un resultado esperanzador en el camino a la conquista continental.

Estudiantes se aseguró el primer puesto del Grupo A en la Copa Libertadores, igualando en puntos a Botafogo (12) pero con una diferencia de gol superior. “Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”, expresó el técnico Eduardo Domínguez.

El DT del Pincha aún no definió la alineación: “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”.