Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Marcos Rojo no está habilitado por la AFA para disputar el Torneo Clausura con Racing debido a una cláusula reglamentaria que exige que el jugador haya quedado libre antes del 24 de julio, fecha límite que no cumplió tras rescindir su contrato con Boca. Para que el defensor pueda jugar, Boca debería anular la rescisión y concertar un préstamo o venta con la Academia.

El defensor firmó la rescisión con Boca el 8 de agosto, lo que le impide jugar en el certamen local, aunque sí podrá participar en la Copa Argentina y Libertadores. Racing y Rojo pidieron a Boca la reversión del acuerdo para destrabar la situación y poder contar con el jugador.

El defensor Marcos Rojo enfrenta un inesperado obstáculo que le impide debutar en el Torneo Clausura 2025 con Racing. Según el artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA, para estar habilitado en el torneo local, un jugador debe haber rescindido su contrato con su club anterior antes del 24 de julio, fecha de cierre del libro de pases. Como Rojo firmó su desvinculación de Boca Juniors el 8 de agosto, tarde respecto a este límite, quedó inhabilitado para jugar en el ámbito local con Racing, aunque sí puede participar en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, donde ya fue registrado.

Ante esta situación, la dirigencia de Racing, liderada por Diego Milito, se comunicó con Boca para solicitar la anulación de la rescisión de Rojo y negociar su incorporación mediante un préstamo o una venta. De esta manera, el defensor podría quedar habilitado para disputar el Torneo Clausura y ser una pieza clave en los planos de Gustavo Costas, entrenador de la Academia.

La reacción de Boca

Hasta el momento, desde Boca no hubo una respuesta formal a este pedido. La relación entre Rojo y la dirigencia xeneize, representada en parte por Juan Román Riquelme, no terminó en buenos términos, algo que se hizo evidente en el mensaje de despedida que el jugador publicó en sus redes sociales, donde dejó una crítica velada a la dirigencia.

El defensor, quien firmó su partida del Xeneize esta mañana, se sumará a la Academia con el pase en su poder y tendrá un contrato por productividad. Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca.

Este episodio generó un fuerte malestar en Racing, que ve como un error administrativo le podría quitar un refuerzo importante para gran parte del semestre. Además, el contrato de Rojo con la Academia es por productividad, por lo que la imposibilidad de jugar influiría directamente en las condiciones económicas del vínculo.

La única alternativa para destrabar la situación sería que Boca y Racing logren un acuerdo para la transferencia de Rojo antes del 31 de agosto, ya sea mediante un préstamo o una venta definitiva, lo que le permitiría al jugador ser habilitado para el torneo local.

Mientras tanto, la novela entre Rojo, Boca y Racing suma un capítulo inesperado y complejo, en el que la habilitación del defensor depende de negociaciones que parecen lejanas. La espera continúa para que el exjugador de Boca pueda defender los colores de Racing en el Clausura 2025 y cerrar así un ciclo cargado de polémicas y tensiones.