Bomba: Marcos Rojo será refuerzo de Racing y jugará la Copa Libertadores

Marcos Rojo se convertirá en nuevo jugador de Racing tras acordar este viernes su desvinculación de Boca , donde su contrato expiraba en diciembre y no era considerado. Una vez confirmada su salida del club Xeneize , el defensor de 35 años pasará la revisión médica y firmará un contrato por un año basado en rendimiento .

El interés de la Academia no es reciente, ya que Sebastián Saja , director deportivo del club, había dialogado con el exjugador de la selección argentina , aunque para concretar su llegada era necesario que quedara libre del equipo azul y oro , condición que cumplió hace poco.

El equipo de Avellaneda acelerará las gestiones para incorporarlo este viernes, dado que el plazo para realizar hasta cinco modificaciones en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos de final vence a las 18 horas ( Racing se medirá con Peñarol el martes). Sin embargo, se permite registrar tres jugadores de forma provisional hasta el lunes a mediodía.

De todas formas, resta definir si el futbolista podrá estar disponible para esta fase o solo en una eventual instancia de cuartos de final , teniendo en cuenta que los últimos refuerzos sumados fueron Tomás Conechny , Elías Torres , Duván Vergara , Alan Forneris y Franco Pardo .

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca.

Aunque el período de transferencias ya se cerró, la dirigencia liderada por Diego Milito consiguió un cupo gracias a la inminente salida de Emiliano Saliadarre hacia Miramar de Uruguay, que pronto será oficializada.

La opinión de Gustavo Costas sobre la llegada de Marcos Rojo a Racing

El entrenador Gustavo Costas manifestó su deseo de contar con el defensor con experiencia, y el representante del jugador ya se encuentra en camino hacia Argentina. Luego del mediodía, tras pasar a despedirse de sus antiguos compañeros en el Predio de Boca, Rojo mantendrá una reunión con el “Príncipe”, su excompañero en la Selección Argentina, para concretar el acuerdo.

El vínculo que ofrecerá la Academia basado en productividad responde a las numerosas lesiones que ha sufrido últimamente (durante su paso por Boca acumuló 11 desgarros y una lesión ligamentaria). Aunque Racing cuenta con varios defensores en esa posición, la incorporación del exManchester United aportará experiencia y nivel.

Marcos Rojo firma su desvinculación de Boca y será refuerzo de Racing.

El reto para el entrenador será manejar las dificultades que marcaron la partida de Rojo del Xeneize, como sus expulsiones en momentos decisivos y comentarios fuera de lugar respecto a la situación del equipo, además de los problemas físicos mencionados. Aunque llega con poco ritmo de juego, en la primera mitad del año logró encadenar por primera vez 12 partidos consecutivos con la camiseta azul y oro.

Por qué Rojo no llegó a Estudiantes

Al confirmarse que el defensor no seguiría en Boca (donde viajó al Mundial de Clubes como tercera opción para el puesto de central izquierdo, detrás de Ayrton Costa y Marco Pellegrino), Rojo tomó la iniciativa y se comunicó personalmente con Juan Sebastián Verón para intentar regresar a Estudiantes, club donde se formó. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

Desde el Pincha también pedían que el jugador llegara en condición de libre, pero la relación deteriorada con una parte del público, debido a comentarios poco oportunos (como haber manifestado ser hincha de Boca), llevó a que los barras lo declararan “persona no grata” y exigieran que, de volver, pidiera disculpas.

Marcos Rojo jugó 54 partidos y marcó cuatro goles en Estudiantes durante sus etapas anteriores.

Finalmente, la vuelta se frustró porque Estudiantes decidió no desprenderse de Ramiro Funes Mori, por lo que Rojo vestirá un tercer uniforme dentro del fútbol argentino. ¿Podrá estar a la altura de las expectativas?