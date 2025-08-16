Vélez vs Fortaleza: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Tras el empate sin goles en la ida, el Fortín y Fortaleza definen este martes 19 de agosto su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:00 (hora Argentina) y se jugará en el el Fortín.

Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

