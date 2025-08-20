miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 09:47
Fútbol.

Copa Libertadores: ¿Cuándo juega River ante Libertad por los octavos de final?

Con la serie abierta tras el empate en Paraguay y la clasificación en juego, River recibe a Libertad en el Monumental por el partido de vuelta. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River juega ante Libertad en el Estadio Monumental el jueves 21 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final.

River juega ante Libertad en el Estadio Monumental el jueves 21 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final.

River se enfrenta a Libertad en el Estadio Monumental el jueves 21 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU) y se transmitirá en vivo por Disney+, exclusivamente para Sudamérica.

River enfrentará a Libertad este jueves desde las 21:30.
La posible formación de River.

La posible formación de River.

La serie sigue abierta

El empate obtenido en la ida mantiene la eliminatoria completamente abierta. El duelo en Paraguay fue parejo y Libertad mostró que puede complicar a cualquier rival, por lo que River tendrá un desafío exigente en su estadio. Ambos equipos están a un paso de clasificarse entre los ocho mejores del torneo.

Jugadores a seguir en River vs. Libertad

En River, los futbolistas a seguir son Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Driussi superó su lesión, anotó un doblete el pasado fin de semana y se perfila como titular para el duelo de vuelta, mientras que Colidio fue reservado estratégicamente para comenzar desde el arranque.

Copa Libertadores 2025.

Por su parte, en Libertad, los ojos estarán puestos en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Melgarejo actúa como la principal carta ofensiva del equipo, mientras que el veterano Santa Cruz sigue siendo un delantero peligroso dentro del área.

Así llegan los equipos

River llega tras un triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura 2025, alineando un equipo alternativo. Libertad, en tanto, viene de un empate sin goles contra Olimpia, con una combinación de titulares y suplentes.

Cuándo juegan Libertad vs. River por los octavos de final.

El último antecedente

El último enfrentamiento se dio en el partido de ida de los octavos de final en Paraguay, que terminó con un empate 0-0. El duelo de vuelta entre River y Libertad se disputará el jueves 21 de agosto, a las 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI) y 19:30 (COL/PER/ECU), y será transmitido en vivo a través de Disney+, únicamente para espectadores de Sudamérica.

