martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 17:57
Celebración.

Jujuy será sede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino

Nuestra provincia recibirá El Nacional por el 50 aniversario del Taekwon-Do en nuestro país, con varias provincias presentes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy serásede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino

Jujuy será sede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino

Jujuy fue seleccionada por los responsables del Taekwon-Do ITF para ser la sede de “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025”, la fiesta que conmemora medio siglo de la primera competencia nacional de Taekwon-Do ITF en la Argentina.

La celebración será el 6 y 7 de diciembre en el marco del Circuito Nacional de Competencia. Participarán competidores de todas las provincias, y se concretará en el Estadio de la Federación de Básquetbol, en San Salvador de Jujuy.

El Taekwon-Do de aniversario

El encuentro será una edición especial ya que se celebran los 50 años de desarrollo del Taekwon-Do deportivo en nuestro país. “La elección de Jujuy responde a su transformación en referente regional dentro del universo del Taekwon-Do ITF, con instructores y competidores destacados que trascienden el campo nacional”, explicaron los directivos de la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF.

Jujuy será sede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino
Jujuy será sede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino

Jujuy será sede del El Nacional por los 50 años del Taekwon-Do argentino

El evento cuenta con la organización de esa entidad con la Federación Jujeña de Taekwon-Do y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado. “Jujuy con su belleza natural, su inmensa riqueza cultural y la calidez de su gente, nos ofrece el marco ideal para esta histórica celebración”, resaltaron.

En el 2024 comenzaron un recorrido federal que continuará por todo el país, por lo que dentro de este encuentro también se concretará la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado, un espacio para todos.

En el acto se rendirá un homenaje a los grandes maestros que fueron testigos y protagonistas de los acontecimientos más importantes del Taekwon-Do ITF en estos 50 años y se premiará especialmente a los mejores competidores en Combate y Forma de las categoría Juveniles y Adultos. También se elegirá a los tres atletas sobresalientes del proceso 2025.

Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: fechas confirmadas para los partidos de ida y vuelta

Por  Maria Eugenia Burgos

